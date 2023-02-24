"Ми хотіли йти дипломатичним шляхом": Зеленський розповів про повернення до кордонів

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

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"До 24 лютого ми хотіли йти дипломатичним шляхом, ми прагнули діалогу, як і весь цивілізований світ. Без зброї знайти можливість деокупувати нашу територію. Ту, яка була окупована з 2014 року. Так було: заморозити. Заморозити війну. Конфлікт. Але припинення вогню не було, хоча у нас було перемир'я — місяць, два місяці, потім знову", — розповів Зеленський.

За його словами, було великою помилкою підписувати такий документ, як Мінські угоди.

"Якщо ми дійсно хочемо зупинити війну, то ми маємо знайти рішення на світовому рівні... необхідно підтримувати все це, суверенітет й територіальну цілісність кожної країни. Тому, будь ласка, ви повинні повернутися на свою територію, деокупувати нашу територію, всю територію, яка була визнана світом, включно з росією, з 1991 року", — наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що без повернення Криму миру не буде.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вчергове заявив, що компроміс із президентом росії володимиром путіним неможливий. Глава держави також наголосив, що Україна хоче безпекових гарантій.

Також ми писали, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.