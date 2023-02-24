Кто разочаровал Зеленского за год полномасштабной войны

Также Президента спросили, совершал ли он ошибки

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, кто его разочаровал во время полномасштабной войны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 24 февраля.

"Все те, кто уехал 24 числа. Все, кто уехал из Киева. Те, кто уехал из городов, сел, которые должны были управлять государством, охранять, сражаться за него", — сказал Зеленский.

Также Президента спросили, совершал ли он ошибки.

"Не знаю, их было достаточно. Утром до ночи я делаю выбор. Я живой человек, как бы кто ни хотел. Ежедневно я, наверное, ошибаюсь. Главное, чтобы у меня как у президента не было роковых ошибок, из-за которых я — гарант Конституции, гарант защиты государства — могу ее потерять. Слава богу, что такой ошибки не было", — добавил украинский лидер.

По словам Зеленского, что за этот год самым страшным был день, когда он увидел зверства россии в Буче.

"Наверное, Буча. То, что я увидел в момент, когда мы деоккупировали... Было очень страшно. Мы увидели, что дьявол не где-то там, он на земле", — добавил Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сможет победить российскую агрессию, если партнеры сдержат свои обещания. Каждый украинец должен оставаться "крепким кулаком" внутри государства.

Также мы писали, что по последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, которые произошли с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с россией, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если согласиться на границы 2014 года, люди будут жить и знать, что через несколько лет оккупанты вернутся. Он отметил, что Украина должна вернуть всю территорию, признанную миром в 1991 году.