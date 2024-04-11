Кібер-шабля — голова Мінцифри анонсував передачу на фронт новітніх роботизованих турелей

Роботизована турель "Шабля". Фото: Telegram Михайла Федорова

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував передачу на фронт роботизованих турелей "Шабля". Зброю буде передано декількома партіями з трьох модифікацій.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram.

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Як розповів політик, "Шабля" — виключно українська розробка від команди українських інженерів, учасників кластеру військово-технічної промисловості нового покоління Brave1. Вона здатна стріляти на відстань у 2,2 км.

Приціл турелі "Шабля". Джерело: Telegram Михайла Федорова

"Вона дистанційно знищує ворога. Дистанційно — означає збережені життя наших захисників. За допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника", — розповідає Федоров.

Турель "Шабля" у профіль. Джерело: Telegram Михайла Федорова

Він додав, що Генштаб розподілить та передасть турельні комплекси на найгарячіші ділянки фронту. Декілька комплексів вже отримали:

батальйон "Вовки Да Вінчі";

3-тя та 5-та ОШБр;

110-та ОМБр;

123-тя та 125-та ОБрТрО;

81-ша окрема аеромобільна бригада.

"Продовжуємо розвивати інновації та технологічно підсилювати військових. Зараз у фокусі — роботизовані платформи й РЕБ. Оборонні інновації — наше майбутнє, нам потрібно і далі розвиватись по цьому треку, інвестувати в них усі ресурси. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", — підсумовує Михайло Федоров.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров показав морський дрон Magura, який потопив російський ракетний катер "Івановець".

Також він поділився подробицями про новий український дрон Backfire, який теж увійшов до оборонного кластера Brave1.