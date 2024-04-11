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Кибер-сабля — глава Минцифры анонсировал передачу на фронт новейших роботизированных турелей

11 апреля 2024 23:09
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Илья Рябинин
редактор
Кибер-сабля — глава Минцифры анонсировал передачу на фронт новейших роботизированных турелей
Роботизированная турель "Сабля". Фото: Telegram Михаила Федорова
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал передачу на фронт роботизированных турелей "Сабля". Оружие будет передано несколькими партиями из трех модификаций.

Об этом он написал в своем блоге в Telegram.

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Как рассказал политик, "Сабля" — исключительно украинская разработка от команды украинских инженеров, участников кластера военно-технической промышленности нового поколения Brave1. Она способна стрелять на расстояние в 2,2 км.

Кибер-сабля — глава Минцифры анонсировал передачу на фронт новейших роботизированных турелей - фото 1
Прицел турели "Сабля". Источник: Telegram Михаила Федорова

"Она дистанционно уничтожает врага. Дистанционно — означает сохранение жизни наших защитников. С помощью пулеметной турели военные формируют линию обороны, уничтожают живую силу и легкобронированные цели противника", — рассказывает Федоров.

Кибер-сабля — глава Минцифры анонсировал передачу на фронт новейших роботизированных турелей - фото 2
Турель "Сабля" в профиль. Источник: Telegram Михаила Федорова

Он добавил, что Генштаб распределит и передаст турельные комплексы на самые горячие участки фронта. Несколько комплексов уже получили:

  • батальон "Волки Да Винчи";
  • 3-я и 5-я ОШБр;
  • 110-я ОМБр;
  • 123-я и 125-я ОБр ТрО;
  • 81-я отдельная аэромобильная бригада.

"Продолжаем развивать инновации и технологически усиливать военных. Сейчас в фокусе — роботизированные платформы и РЭБ. Оборонные инновации — наше будущее, нам нужно и дальше развиваться по этому треку, инвестировать в них все ресурсы. Это асимметричный ответ на количественное преимущество врага", — заключил. Михаил Федоров.

Кибер-сабля — глава Минцифры анонсировал передачу на фронт новейших роботизированных турелей - фото 3
Скриншот поста Федорова

Напомним, ранее Михаил Федоров показал морской дрон Magura, потопивший российский ракетный катер "Ивановец".

Также он поделился подробностями о новом украинском дроне Backfire, который тоже вошел в оборонный кластер Brave1.

Михаил Федоров
оружие
ВСУ
Украина
Минцифры
война в Украине
фронт

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