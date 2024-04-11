Кибер-сабля — глава Минцифры анонсировал передачу на фронт новейших роботизированных турелей
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал передачу на фронт роботизированных турелей "Сабля". Оружие будет передано несколькими партиями из трех модификаций.
Об этом он написал в своем блоге в Telegram.
"Кибер-сабля" едет на фронт
Как рассказал политик, "Сабля" — исключительно украинская разработка от команды украинских инженеров, участников кластера военно-технической промышленности нового поколения Brave1. Она способна стрелять на расстояние в 2,2 км.
"Она дистанционно уничтожает врага. Дистанционно — означает сохранение жизни наших защитников. С помощью пулеметной турели военные формируют линию обороны, уничтожают живую силу и легкобронированные цели противника", — рассказывает Федоров.
Он добавил, что Генштаб распределит и передаст турельные комплексы на самые горячие участки фронта. Несколько комплексов уже получили:
- батальон "Волки Да Винчи";
- 3-я и 5-я ОШБр;
- 110-я ОМБр;
- 123-я и 125-я ОБр ТрО;
- 81-я отдельная аэромобильная бригада.
"Продолжаем развивать инновации и технологически усиливать военных. Сейчас в фокусе — роботизированные платформы и РЭБ. Оборонные инновации — наше будущее, нам нужно и дальше развиваться по этому треку, инвестировать в них все ресурсы. Это асимметричный ответ на количественное преимущество врага", — заключил. Михаил Федоров.
Напомним, ранее Михаил Федоров показал морской дрон Magura, потопивший российский ракетный катер "Ивановец".
Также он поделился подробностями о новом украинском дроне Backfire, который тоже вошел в оборонный кластер Brave1.
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