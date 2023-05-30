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Кияни зняли момент збиття російського дрона

30 травня 2023 18:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кияни зняли момент збиття російського дрона
Дрони Shahed. Фото: Iranian Army
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 30 травня Росія атакувала безпілотниками столицю України. У цей час місцеві жителі зняли момент збиття дрону українськими силами ППО.

Про це повідомляють у соцмережах.

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На опублікованих кадрах видно темне вікно, а потім різкий вибух та яскравий спалах світла. На задньому фоні говорять люди. Деталі відео не уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 30 травня на Україну було випущено більше ворожих 30 безпілотників Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних Сил України було знищено 29 ударних БпЛА. Майже всі дрони були вражені на підступах до столиці та Києва.

Також ми писали, що вперше за тривалий час росіяни влаштували масований ракетний обстріл Києва не вночі, а вдень. Це сталося буквально за шість годин після нічного терору окупантів у понеділок, 29 травня. Багатьох українців повітряна тривога застала на роботі чи в транспорті. Сторіз у соцмережах публікували й знаменитості. 

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