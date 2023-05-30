Киевляне засняли момент сбития российского дрона

Дроны Shahed. Фото: Iranian Army

В ночь на 30 мая Россия атаковала беспилотниками столицу Украины. В это время местные жители засняли момент сбития дрона украинскими силами ПВО.

Об этом сообщают в соцсетях.

Читайте также:

Киевляне засняли момент сбития дрона

На опубликованных кадрах видно темное окно, а затем резкий взрыв и яркую вспышку света. На заднем фоне говорят люди. Детали видео не уточняются.

Напомним, в ночь на 30 мая по Украине было выпущено более вражеских 30 беспилотников Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных сил Украины было уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны были поражены на подступах к столице и Киеву.

Также мы писали, что впервые за длительное время россияне устроили массированный ракетный обстрел Киева не ночью, а днем. Это произошло буквально через шесть часов после ночного террора оккупантов в понедельник, 29 мая. Многих украинцев воздушная тревога застала на работе или в транспорте. Сториз в соцсетях публиковали и знаменитости.