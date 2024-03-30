Кількість російських обстрілів та успішні удари ЗСУ — зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалася 766 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Окупанти не припиняють обстріли, а бійці ЗСУ завдають професійних ударів по ворогу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні у суботу, 30 березня.

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Противник завдав 38 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

До того ж вночі окупанти знову атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів.

Ситуація на напрямках фронту станом на 30 березня

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Лиманському напрямку бійцями ЗСУ відбито 16 атак в районах населених пунктів, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбито чотири атаки в районах населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Безпілотник в небі. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів, де ворог за підтримки авіації намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішні атаки на позиції наших захисників.

А на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Удари ЗСУ по окупантах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по пункту управління, засобу протиповітряної оборони та десяти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу окупантів", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може підготувати та озброїти нові бойові бригади для контрнаступу вже цьогоріч. Однак це буде залежати від стабільності на фронті.

Також аналітики Інституту вивчення війни оцінили, що від початку активних штурмових дій у жовтні 2023 року російські окупанти захопили вже 505 квадратних кілометрів території. Експерти припускають, що такі темпи просування пов'язані з нестачею військової допомоги та зброї Україні.