У ISW оцінили, скільки територій України захопила Росія з жовтня 2023 року

Українські військові в окопах. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни оцінили, що від початку активних штурмових дій у жовтні 2023 року російські окупанти захопили вже 505 квадратних кілометрів території. Експерти припускають, що такі темпи просування пов'язані з нестачею військової допомоги та зброї в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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У ISW вказують, що найбільш стрімке просування військ зафіксовано в період з 1 січня по 28 березня 2024 року. За цей час солдати РФ захопили на 100 квадратних кілометрів більше, ніж за останні три місяці 2023 року. Аналітики вважають, що це зумовлено нестачею зброї в Україні та кращою погодою взимку, ніж восени.

При цьому у ISW наголосили, що таке стрімке просування не є показником російського успіху на фронті. Однак варто зазначити, що дефіцит матеріально-технічних засобів в Україні сильно обмежує ЗСУ у їх оборонних операціях, що відповідно дає змогу окупантам наступати. Це може призвести до ускладнення і нелінійних можливостей для загарбників у досягненні успіхів на передовій.

Нагадаємо, у виданні The Economist написали, що РФ готується до нового великого контрнаступу на фронті. Україні необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони. ЗМІ назвало дату початку наступу.

Також ми писали про те, що Німеччина оновила список військової допомоги для України. ЗСУ отримають нові безпілотники, танкові та артилерійські снаряди та іншу допомогу.