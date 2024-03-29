Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ISW оцінили, скільки територій України захопила Росія з жовтня 2023 року arrow

У ISW оцінили, скільки територій України захопила Росія з жовтня 2023 року

29 березня 2024 07:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У ISW оцінили, скільки територій України захопила Росія з жовтня 2023 року
Українські військові в окопах. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Аналітики Інституту вивчення війни оцінили, що від початку активних штурмових дій у жовтні 2023 року російські окупанти захопили вже 505 квадратних кілометрів території. Експерти припускають, що такі темпи просування пов'язані з нестачею військової допомоги та зброї в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Війська РФ захопили 505 квадратних кілометрів з жовтня 2023 року

У ISW вказують, що найбільш стрімке просування військ зафіксовано в період з 1 січня по 28 березня 2024 року. За цей час солдати РФ захопили на 100 квадратних кілометрів більше, ніж за останні три місяці 2023 року. Аналітики вважають, що це зумовлено нестачею зброї в Україні та кращою погодою взимку, ніж восени.

При цьому у ISW наголосили, що таке стрімке просування не є показником російського успіху на фронті. Однак варто зазначити, що дефіцит матеріально-технічних засобів в Україні сильно обмежує ЗСУ у їх оборонних операціях, що відповідно дає змогу окупантам наступати. Це може призвести до ускладнення і нелінійних можливостей для загарбників у досягненні успіхів на передовій.

Нагадаємо, у виданні The Economist написали, що РФ готується до нового великого контрнаступу на фронті. Україні необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони. ЗМІ назвало дату початку наступу.

Також ми писали про те, що Німеччина оновила список військової допомоги для України. ЗСУ отримають нові безпілотники, танкові та артилерійські снаряди та іншу допомогу.

війна
російські війська
ЗСУ
Україна
ISW
окупація
Росія
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ