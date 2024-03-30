Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Количество российских обстрелов и успешные удары ВСУ — сводка Генштаба arrow

Количество российских обстрелов и успешные удары ВСУ — сводка Генштаба

30 марта 2024 07:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Количество российских обстрелов и успешные удары ВСУ — сводка Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 766 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Оккупанты не прекращают обстрелы, а бойцы ВСУ наносят профессиональные удары по врагу.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 30 марта.

Читайте также:

Российские обстрелы

Противник нанес 38 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушениям и повреждениям подверглись ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

К тому же ночью оккупанты снова атаковали Украину, применив БпЛА типа Shahed и крылатые ракеты разных типов.

Ситуация на направлениях фронта по состоянию на 30 марта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

null
Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания украинских войск на угрожающие направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении бойцами ВСУ отражено 16 атак в районах населенных пунктов, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили четыре атаки в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

null
Беспилотник в небе. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 20 атак в районах населенных пунктов, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов, где враг 25 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении оккупанты совершили четыре безуспешных атаки на позиции наших защитников.

А на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Удары ВСУ по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пункту управления, средству противовоздушной обороны и десяти районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

null
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и артиллерийскому средству оккупантов", — говорится в сообщении.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может подготовить и вооружить новые боевые бригады для контрнаступления уже в этом году. Однако это будет зависеть от стабильности на фронте.

Также аналитики Института изучения войны оценили, что с начала активных штурмовых действий в октябре 2023 года российские оккупанты захватили уже 505 квадратных километров территории. Эксперты предполагают, что подобные темпы продвижения связаны с нехваткой военной помощи и оружия в Украине.

война
ВСУ
украинцы
россияне
Украина
обстрелы
оккупанты
Генштаб ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом