Количество российских обстрелов и успешные удары ВСУ — сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Начались 766 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Оккупанты не прекращают обстрелы, а бойцы ВСУ наносят профессиональные удары по врагу.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 30 марта.

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Российские обстрелы

Противник нанес 38 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушениям и повреждениям подверглись ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

К тому же ночью оккупанты снова атаковали Украину, применив БпЛА типа Shahed и крылатые ракеты разных типов.

Ситуация на направлениях фронта по состоянию на 30 марта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания украинских войск на угрожающие направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении бойцами ВСУ отражено 16 атак в районах населенных пунктов, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили четыре атаки в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

Беспилотник в небе. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 20 атак в районах населенных пунктов, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов, где враг 25 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении оккупанты совершили четыре безуспешных атаки на позиции наших защитников.

А на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Удары ВСУ по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пункту управления, средству противовоздушной обороны и десяти районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и артиллерийскому средству оккупантов", — говорится в сообщении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может подготовить и вооружить новые боевые бригады для контрнаступления уже в этом году. Однако это будет зависеть от стабильности на фронте.

Также аналитики Института изучения войны оценили, что с начала активных штурмовых действий в октябре 2023 года российские оккупанты захватили уже 505 квадратных километров территории. Эксперты предполагают, что подобные темпы продвижения связаны с нехваткой военной помощи и оружия в Украине.