Кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу у Костянтинівці збільшилась
Через ракетний удар по "Пункту незламності" у Костянтинівці Донецької області у п'ятницю, 24 березня, загинули п'ятеро людей. Ще одну людину вдалося врятувати.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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Кількість жертв зросла
За даними відомства, загинули три жінки і двоє чоловіків.
"Під час проведення аварійно-рятувальних робіт одну особу врятовано та з-під завалів рятувальники вилучили тіла трьох загиблих жінок. Загалом внаслідок події загинуло п'ятеро осіб, в тому числі три жінки та двоє чоловіків", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у п'ятницю вночі, 24 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по "Пункту незламності" у Костянтинівці Донецької області. Спочатку повідомлялося, що троє людей загинули, ще двоє отримали поранення.