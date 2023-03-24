Кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу у Костянтинівці збільшилась

Наслідки атаки у Костянтинівці 24 березня

Через ракетний удар по "Пункту незламності" у Костянтинівці Донецької області у п'ятницю, 24 березня, загинули п'ятеро людей. Ще одну людину вдалося врятувати.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Кількість жертв зросла

За даними відомства, загинули три жінки і двоє чоловіків.

"Під час проведення аварійно-рятувальних робіт одну особу врятовано та з-під завалів рятувальники вилучили тіла трьох загиблих жінок. Загалом внаслідок події загинуло п'ятеро осіб, в тому числі три жінки та двоє чоловіків", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю вночі, 24 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по "Пункту незламності" у Костянтинівці Донецької області. Спочатку повідомлялося, що троє людей загинули, ще двоє отримали поранення.