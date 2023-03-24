Число жертв в результате вражеского обстрела в Константиновке увеличилось

Последствия атаки в Константиновке 24 марта

Из-за ракетного удара по "Пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области в пятницу, 24 марта, погибли пять человек. Еще одного человека удалось спасти.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Число жертв возросло

По данным ведомства, погибли три женщины и двое мужчин.

"Во время проведения аварийно-спасательных работ один человек спасен и из-под завалов спасатели изъяли тела трех погибших женщин. Всего в результате происшествия погибли пять человек, в том числе три женщины и двое мужчин", — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу ночью, 24 марта, российские кафиры нанесли ракетный удар по "Пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области. Сначала сообщалось, что три человека погибли, еще двое получили ранения.