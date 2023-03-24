Росіяни обстріляли пункт незламності у Костянтинівці: є загиблі і поранені
У ніч з 23 на 24 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Костянтинівці. Внаслідок удару по пункту незламності загинуло три людини, ще двоє були поранені.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Удар по Костянтинівці
Російські окупанти о першій годині ночі 24 березня завдали удару по місту Костянтинівка.
Обстріл міста вівся зенітно-ракетним комплексом С-300.
Одна з ракет влучила по будівлі, де був розташований пункт незламності.
Загиблі і поранені
Під руїнами пункту незламності загинуло три людини.
Усі вони були внутрішньо переміщеними особами — із Бахмута, Часового Яру та села Опитне Покровського району.
Ще дві особи отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Працівники правоохоронних структур уже зафіксували деталі чергового російського військового злочину.
Нагадаємо, що у ніч на 23 березня російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області та його околиці. Було пошкоджено як мінімум 3 будинки, котельні та гаражі.
Фото: Донецька обласна прокуратура