Росіяни обстріляли пункт незламності у Костянтинівці: є загиблі і поранені

Прокуратура фіксує наслідки обстрілу Костянтинівки

У ніч з 23 на 24 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Костянтинівці. Внаслідок удару по пункту незламності загинуло три людини, ще двоє були поранені.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Удар по Костянтинівці

Російські окупанти о першій годині ночі 24 березня завдали удару по місту Костянтинівка.

Обстріл міста вівся зенітно-ракетним комплексом С-300.

Одна з ракет влучила по будівлі, де був розташований пункт незламності.

Загиблі і поранені

Під руїнами пункту незламності загинуло три людини.

Усі вони були внутрішньо переміщеними особами — із Бахмута, Часового Яру та села Опитне Покровського району.

Ще дві особи отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Працівники правоохоронних структур уже зафіксували деталі чергового російського військового злочину.

Нагадаємо, що у ніч на 23 березня російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області та його околиці. Було пошкоджено як мінімум 3 будинки, котельні та гаражі.

Фото: Донецька обласна прокуратура