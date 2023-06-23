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"Кинути виклик РФ у небі": Кулеба пояснив, для чого Україні потрібно більше авіації

23 червня 2023 16:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Кинути виклик РФ у небі": Кулеба пояснив, для чого Україні потрібно більше авіації
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Дмитро Кулеба \Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Для успішного контрнаступу ЗСУ Україні потрібно більше авіації. Це допоможе отримати перевагу у небі та кинути так званий "виклик РФ". 

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю для Telegraph.

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Заявляючи про потреби України у контрнаступі, Кулеба виокремив два важливі моменти. Це, зокрема, недостатня кількість артилерійських боєприпасів та перевага РФ у небі.

"Найбільшою проблемою в контрнаступі є сталість постачання артилерійських боєприпасів, при чому в достатній кількості. І друга найбільша проблема контрнаступу — панування Росії в повітрі", — каже він.

Як додає міністр, Україна потребує більше літаків, гелікоптерів та переносних зенітних комплексів, наприклад Stinger.

Водночас каже, що наразі наша дипломатія працює над тим, щоб США дозволили надати далекобійні ракети ATACMS, які запускаються з систем HIMARS. Адже, ракет Storm Shadow, які передала Британія, вже немає в достатній кількості.

Нагадаємо, комітет Палати представників США із закордонних справ підтримав резолюцію із закликом передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Це критично важливо для успіху контрнаступу ЗСУ. 

Додамо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна могла б допомогти українським пілотам з навчаннями на західних винищувачах F-16. Польща має такі літаки та персонал з досвідом їх обслуговуванням.

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