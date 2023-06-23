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Офіцер ЗСУ назвав ключові переваги Сил оборони перед ворогом

23 червня 2023 15:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Офіцер ЗСУ назвав ключові переваги Сил оборони перед ворогом
Військовий ЗСУ. Фото: google.com.
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Українська армія без зупину продовжує нищити ворога на полі битви і зазнавати успіху по всіх фронтах. Усе завдяки інноваційним підходам до ведення бойових дій.

Про це заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") в інтервʼю для OBOZREVATEL.

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На запитання журналістів, що, на думку офіцера, є найбільшою перевагою українських Сил оборони порівняно з армією окупанта, "Штірліц" відповів, що сучасні та модернізовані підходи у введенні війни.

"Перше — це сучасні та креативні підходи керівного складу до ведення бойових дій. Друге — неймовірна сила духу українських воїнів. Вчора я саме вручав нагороди кільком бійцям. Вони – справжні Герої! У мене немає слів, щоб розповісти про свої відчуття. Українська армія застосовує сучасні креативні рішення. Вони відпрацьовувалися під час війни. Ми маємо також і свої ефективні методи ведення війни — звісно, не радянські методи і навіть не методи, запозичені в західних партнерів. Зараз ми можемо говорити про ноу-хау українського сучасного війська", — сказав офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська армія не втомлюється нищити ворога на фронті. Одним із найзапекліших напрямків є Бахмутський. Мережею шириться відео ювелірної роботи українського снайпера по окупантах.

Додамо, на Бахмутському напрямку протидіють окупаційним військам підрозділи Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Вони методично знищують російських окупантів.

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