"Бросить вызов РФ в небе": Кулеба объяснил, для чего Украине нужно больше авиации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Дмитрий Кулеба \Telegram

Для успешного контрнаступления ВСУ Украине нужно больше авиации. Это поможет получить преимущество в небе и бросить так называемый "вызов РФ".

Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Telegraph.

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Заявляя о потребностях Украины в контрнаступлении, Кулеба выделил два важных момента. Это, в частности, недостаточное количество артиллерийских боеприпасов и преимущество РФ в небе.

"Наибольшей проблемой в контрнаступлении является постоянство поставок артиллерийских боеприпасов, при чем в достаточном количестве. И вторая самая большая проблема контрнаступления — господство России в воздухе", — говорит он.

Как добавляет министр, Украина требует больше самолетов, вертолетов и переносных зенитных комплексов, например Stinger.

В то же время, говорит, что сейчас наша дипломатия работает над тем, чтобы США позволили предоставить дальнобойные ракеты ATACMS, которые запускаются из систем HIMARS. Ведь ракет Storm Shadow, которые передала Британия, уже нет в достаточном количестве.

Напомним, комитет Палаты представителей США по иностранным делам поддержал резолюцию с призывом передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Это критически важно для успеха контрнаступления ВСУ.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна могла бы помочь украинским пилотам с учениями на западных истребителях F-16. У Польши есть такие самолеты и персонал с опытом их обслуживания.