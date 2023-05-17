Кириленко показав наслідки обстрілу Донецької області

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Фото: Донецька ОВА

Станом на ранок 17 травня росіяни обстріляли кілька районів Донецької області. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко показав наслідки обстрілів.

Про це повідомив Павло Кириленко.

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Ситуація у Донецькій області

Внаслідок активних бойових дій на Волноваському напрямку російські війська провели дві авіаційні операції та випустили 34 артобстріли у бік Вугледара. Пречистівка також зазнала потужного артилерійського вогню, а Новоукраїнка стала метою обстрілу із системи "Град".

Ситуація на Донецькому напрямку залишається напруженою: у Кураховому стався інцидент, внаслідок якого одна людина загинула, а інша отримала поранення. Також було пошкоджено три багатоквартирні будинки та чотири приватні житла у місті. У Курахівці також зазначаються пошкодження трьох будинків.

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: Павло Кириленко

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: Павло Кириленко

На Горлівському напрямку ситуація також непроста. У Костянтинівці поранено одну людину, а також помічено пошкодження двох об'єктів інфраструктури. У Торецькому районі п'ять будинків у Торецьку та три у Нью-Йорку зазнали збитків.

У Часовоярській громаді, крім пораненого, зафіксовано пошкодження десяти будинків та одного магазину. У Васюківці Соледарської громади зазначаються пошкодження трьох будинків.

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: Павло Кириленко

Попри обстріли з боку російських сил на Лисичанському напрямку, на околицях Лиманської громади жертв вдалося уникнути.

Всього за останню добу на Донеччині кількість жертв від дій російських військових збільшилася на п'ять загиблих та семеро поранених.

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що російські окупаційні війська минулої доби і вночі обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Було поранено двох людей, у Першотравневому та Часовому Яру.