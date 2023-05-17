Кириленко показал последствия обстрела Донецкой области
По состоянию на утро 17 мая россияне обстреляли несколько районов Донецкой области. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко показал последствия обстрелов.
Об этом сообщил Павел Кириленко.
Ситуация в Донецкой области
В результате активных боевых действий на Волновахском направлении российские войска провели две авиационные операции и выпустили 34 артобстрела в сторону Угледара. Пречистовка также подверглась мощному артиллерийскому огню, а Новоукраинка стала целью обстрела из системы "Град".
Ситуация на Донецком направлении остается напряженной: в Курахово произошел инцидент, в результате которого один человек погиб, а другой получил ранения. Также были повреждены три многоквартирных дома и четыре частных жилища в городе. В Кураховке также отмечаются повреждения трех домов.
На Горловском направлении ситуация также непростая. В Константиновке ранен один человек, а также замечены повреждения двух объектов инфраструктуры. В Торецком районе пять домов в Торецке и три в Нью-Йорке получили ущерб.
В Часовоярской громаде, помимо раненого, зафиксированы повреждения десяти домов и одного магазина. В Васюковке Соледарской громады отмечаются повреждения трех домов.
Несмотря на обстрелы со стороны российских сил на Лисичанском направлении, в окрестностях Лиманской громады жертв удалось избежать.
Всего за последние сутки в Донецкой области число жертв от действий российских военных увеличилось на пять погибших и семеро раненых.
Напомним, что российские оккупационные войска за прошедшие сутки и ночью обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Были ранены два человека, в Первомайском и Часовом Яру.