Кириленко показал последствия обстрела Донецкой области

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Фото: Донецкая ОВА

По состоянию на утро 17 мая россияне обстреляли несколько районов Донецкой области. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко показал последствия обстрелов.

Об этом сообщил Павел Кириленко.

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Ситуация в Донецкой области

В результате активных боевых действий на Волновахском направлении российские войска провели две авиационные операции и выпустили 34 артобстрела в сторону Угледара. Пречистовка также подверглась мощному артиллерийскому огню, а Новоукраинка стала целью обстрела из системы "Град".

Ситуация на Донецком направлении остается напряженной: в Курахово произошел инцидент, в результате которого один человек погиб, а другой получил ранения. Также были повреждены три многоквартирных дома и четыре частных жилища в городе. В Кураховке также отмечаются повреждения трех домов.

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: Павел Кириленко

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: Павел Кириленко

На Горловском направлении ситуация также непростая. В Константиновке ранен один человек, а также замечены повреждения двух объектов инфраструктуры. В Торецком районе пять домов в Торецке и три в Нью-Йорке получили ущерб.

В Часовоярской громаде, помимо раненого, зафиксированы повреждения десяти домов и одного магазина. В Васюковке Соледарской громады отмечаются повреждения трех домов.

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: Павел Кириленко

Несмотря на обстрелы со стороны российских сил на Лисичанском направлении, в окрестностях Лиманской громады жертв удалось избежать.

Всего за последние сутки в Донецкой области число жертв от действий российских военных увеличилось на пять погибших и семеро раненых.

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: Павел Кириленко

Напомним, что российские оккупационные войска за прошедшие сутки и ночью обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Были ранены два человека, в Первомайском и Часовом Яру.