Два человека ранены в результате массированных обстрелов Донбасса
Российские оккупационные войска за прошедшие сутки и ночью обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Были ранены два человека, в Первомайском и Часовом Яру.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Краматорск
Россияне обстреляли этот город в полночь с 15 на 16 мая.
Были повреждены три многоэтажки и одна котельная. К счастью, обошлось без жертв.
Угледар
На Волновахском направлении россияне 48 раз обстреляли Угледар. Также была зафиксирована одна авиационная атака на город.
Под удар россиян попали и соседние Новоукраинка, Пречистовка и Максимовка.
Донецк
На Донецком направлении был ранен один человек в селе Первомайское Очеретинской ОТГ.
В разных городах и селах в этом направлении зафиксированы повреждения жилищного фонда. Так, в Курахово россияне обстреляли два здания предприятий и один жилой дом.
Горловка
В этом направлении россияне обстреляли Константиновку. Для удара россияне использовали систему С-300.
Были разрушены три дома и школа, зафиксированы повреждения газопровода.
В Часовом Яру, который россияне обстреляли около 20 раз, был ранен один человек.
Лисичанск
В этом направлении обстрелы пережили населенные пункты Звановской и Лиманской тергромад.
Известно о повреждениях школы и магазина.
Напомним, что 13 мая в результате обстрела Константиновки погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка.