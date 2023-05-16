Два человека ранены в результате массированных обстрелов Донбасса

Последствия обстрелов Донбасса. Фото: Telegram-канал Кириленко

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки и ночью обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Были ранены два человека, в Первомайском и Часовом Яру.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Читайте также:

Краматорск

Россияне обстреляли этот город в полночь с 15 на 16 мая.

Были повреждены три многоэтажки и одна котельная. К счастью, обошлось без жертв.

Обстрелы Донецкой области

Фото: Telegram-канал Кириленко

Угледар

На Волновахском направлении россияне 48 раз обстреляли Угледар. Также была зафиксирована одна авиационная атака на город.

Под удар россиян попали и соседние Новоукраинка, Пречистовка и Максимовка.

Донецк

На Донецком направлении был ранен один человек в селе Первомайское Очеретинской ОТГ.

В разных городах и селах в этом направлении зафиксированы повреждения жилищного фонда. Так, в Курахово россияне обстреляли два здания предприятий и один жилой дом.

Россияне обстреляли Донецкую область

Фото: Telegram-канал Кириленко

Горловка

В этом направлении россияне обстреляли Константиновку. Для удара россияне использовали систему С-300.

Были разрушены три дома и школа, зафиксированы повреждения газопровода.

В Часовом Яру, который россияне обстреляли около 20 раз, был ранен один человек.

Лисичанск

В этом направлении обстрелы пережили населенные пункты Звановской и Лиманской тергромад.

Известно о повреждениях школы и магазина.

Результаты очередного обстрела Донбасса

Фото: Telegram-канал Кириленко

Напомним, что 13 мая в результате обстрела Константиновки погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка.