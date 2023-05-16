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Два человека ранены в результате массированных обстрелов Донбасса

16 мая 2023 11:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Два человека ранены в результате массированных обстрелов Донбасса
Последствия обстрелов Донбасса. Фото: Telegram-канал Кириленко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки и ночью обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Были ранены два человека, в Первомайском и Часовом Яру.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Краматорск

Россияне обстреляли этот город в полночь с 15 на 16 мая.

Были повреждены три многоэтажки и одна котельная. К счастью, обошлось без жертв.

Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Фото: Telegram-канал Кириленко

Угледар

На Волновахском направлении россияне 48 раз обстреляли Угледар. Также была зафиксирована одна авиационная атака на город.

Под удар россиян попали и соседние Новоукраинка, Пречистовка и Максимовка.

Донецк

На Донецком направлении был ранен один человек в селе Первомайское Очеретинской ОТГ.

В разных городах и селах в этом направлении зафиксированы повреждения жилищного фонда. Так, в Курахово россияне обстреляли два здания предприятий и один жилой дом.

Россияне обстреляли Донецкую область
Россияне обстреляли Донецкую область
Фото: Telegram-канал Кириленко

Горловка

В этом направлении россияне обстреляли Константиновку. Для удара россияне использовали систему С-300.

Были разрушены три дома и школа, зафиксированы повреждения газопровода.

В Часовом Яру, который россияне обстреляли около 20 раз, был ранен один человек.

Лисичанск

В этом направлении обстрелы пережили населенные пункты Звановской и Лиманской тергромад.

Известно о повреждениях школы и магазина.

Результаты очередного обстрела Донбасса
Результаты очередного обстрела Донбасса
Фото: Telegram-канал Кириленко

Напомним, что 13 мая в результате обстрела Константиновки погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка.

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