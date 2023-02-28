Наступні три місяці будуть вирішальними у війні, — Буданов

У розвідці переконані, росія вже програла цю війну

Росія вже демонструє, що не готова до довготривалих бойових дій. Про це свідчить дефіцит зброї та зменшення інтенсивності та частоти ракетних атак.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів очільник української розвідки Кирило Буданов.

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За словами Кирила Буданова, росія так і не змогла виконати жодного зі своїх стратегічних завдань. Відтак, кожен раз час між ракетними ударами збільшується, а кількість ракет в ударах зменшується. Це свідчить про дефіцит озброєння.

"Фактично майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння, є Іран... Росія просто намагається придбати будь-де будь-що. Тому що проблеми в них значні. Сербія, на яку так всі в росії сподівалися, відмовила в передачах озброєнь", — заявив Буданов.

Однак, наразі кремль не може дозволити собі визнати, що він дійсно програє. Адже від цього залежить ситуація у самій росії.

"Результатом цієї війни однозначно буде повернення всіх кордонів зразка 1991 року. Не перший раз кажу. В принципі це позиція Президента та й всього цивілізованого суспільства. Інакшого виходу просто немає. Жоден інший варіант не є реальний", — наголосив голова української розвідки.

Він підкреслив, що наступні три місяці будуть дуже активними та вирішальними у війні.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW писали, чому у кремлі почали публічно говорити про можливий розпад росії.