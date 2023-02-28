Следующие три месяца будут решающими в войне, — Буданов

Кирилл Буданов рассказал, готова ли россия на длительную войну и хватает ли ей оружия
Россия уже демонстрирует, что не готова к длительным боевым действиям. Об этом свидетельствует дефицит оружия и уменьшение интенсивности и частоты ракетных атак.
Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов.
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По словам Кирилла Буданова, россия так и не смогла выполнить ни одну из своих стратегических задач. Следовательно, каждый раз время между ракетными ударами увеличивается, а количество ракет в ударах уменьшается. Это свидетельствует о дефиците вооружения.
"Фактически почти единственной страной, которая на самом деле передает более-менее серьезные вооружения, является Иран... Россия просто пытается приобрести где угодно и что угодно. Потому что проблемы у них значительные. Сербия, на которую так все в россии надеялись, отказала в передачах вооружений", — заявил Буданов.
Однако, в настоящее время кремль не может позволить себе признать, что он действительно проиграет. Ведь от этого зависит ситуация в самой россии.
"Результатом этой войны однозначно будет возвращение всех границ образца 1991 года. Не первый раз говорю. В принципе это позиция Президента и всего цивилизованного общества. Иначе выхода просто нет. Ни один другой вариант не реальный", — подчеркнул глава украинской разведки.
Он также заявил, что следующие три месяца будут очень активными и решающими в войне.
Напомним, ранее аналитики ISW писали, почему в кремле начали публично говорить о возможном распаде россии.