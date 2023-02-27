Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія відправила на Вугледарський напрямок підрозділ бригади, який був створений для війни в Чечні arrow

Росія відправила на Вугледарський напрямок підрозділ бригади, який був створений для війни в Чечні

27 лютого 2023 16:34
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росія відправила на Вугледарський напрямок підрозділ бригади, який був створений для війни в Чечні
Російські окупанти
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командування рф відправило на Вугледарський напрямок підрозділ бригади, який створювався для війни у Чечні. Приблизно до 5 числа вони "приймають" лінію оборони, яку будуть тримати.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Деталі

"Надійшов новий підрозділ — 136 бригада, яка свого часу була створена для війни в Чечні. На сьогоднішній день вони з’явились в полі зору на Донецькому напрямку, приблизно до 5 числа вони "приймають" лінію оборони, яку будуть тримати", — розповів Дмитрашківський.

За його словами, на Вугледарському напрямку противник протягом чотирьох останніх діб знизив свою активність. За минулу добу окупанти вчинили 15 штурмових дій. Він зазначив, що місяць тому було до 60 штурмових дій на добу. Дмитрашківський вважає, що це пов'язано з погодними умовами та і з масовою відмовою росіян йти у наступ.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить майже 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Також ми писали, що Генштаб повідомляв про великі втрати росіян на Донбасі, що, у свою чергу, спровокувало масове дезертирство військовослужбовців російської армії.

Додамо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вступає у новий період війни. Завдання країни — перемогти російську агресію.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:34 Росія припинила постачання нафти до Польщі: що відомо

16:20 Кораблі рф бояться підходити до Одеси: Неїжпапа про роботу ВМС ЗСУ

16:19 Франція проспонсує підготовку українських спортсменів до Олімпіади-2024

Новина з фото

16:17 Відправляли поштою за кордон старовинні монети: на Київщині викрили подружжя контрабандистів

16:16 Загальна мобілізація в Україні: повістки будуть вручати всюди

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:02 Без Елтона Джона, Spice Girls та Гаррі Стайлса: коронація Чарльза III йде не за планом

Новина з фото

15:59 На кордоні затримали 21-річного "пенсіонера", який намагався втекти від мобілізації

15:50 Шлюб через "Дію": які ДРАЦСи Одещини приймають заявки по-новому

Новина з відео

15:45 Нова "гойда": Охлобистін розповів росіянкам, що вони — грибниці

15:43 У "Челсі" визначились із кандидатурою нового тренера: гарний шанс для Мудрика

Новина з відео

15:45 Нова "гойда": Охлобистін розповів росіянкам, що вони — грибниці

Новина з відео

15:39 "Бумбокс" та Сергій Жадан презентували саундтрек до фільму "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва

Новина з відео

15:20 Бій за Крим пройде за новим сценарієм, — Гуменюк

Новина з відео

15:15 З усмішкою на обличчі: майбутній президент Чехії подивився виступ гурту ТНМК

Новина з відео

14:58 "Поб'є рекорди": конструктори "Антонова" розповіли, якою буде нова "Мрія"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:48 Jerry Heil анонсувала дует з представником від Польщі на конкурсі "Євробачення-2022"

Новина з відео

12:55 Румунія стягує військову техніку до кордону з Молдовою

Новина з відео

12:54 "Залишилася тільки авіація": Кулеба нагадав, як Україна добивалася надання західної зброї

Новина з відео

12:43 Переможниця "Євробачення-2018" зачитала українською реп разом з alyona alyona

Новина з відео

12:36 ​​​​​​​У Туреччині знову стався землетрус: деталі

08:00 Як корупція підживлює війну

Ексклюзив

06:00 Як економіка росії переживає санкції, та що буде далі

Ексклюзив

18:00 "Долучатимуться до всіх військових конфліктів": астрологиня спрогнозувала зміну влади у росії та США

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Ексклюзив

10:00 На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:25 Російське вторгнення в Україну: рік битви. Ворог активізував інформаційні вкиди

Ексклюзив

20:00 "Китаю доведеться долати наслідки катастрофи": астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

Рік великої війни

18:00 "Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Актуальне по темі

None 27 Лютий 16:34

Росія припинила постачання нафти до Польщі: що відомо

None 27 Лютий 16:20

Кораблі рф бояться підходити до Одеси: Неїжпапа про роботу ВМС ЗСУ

None 27 Лютий 16:18

Франція проспонсує підготовку українських спортсменів до Олімпіади-2024

None 27 Лютий 16:17

Відправляли поштою за кордон старовинні монети: на Київщині викрили подружжя контрабандистів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB