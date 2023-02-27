Росія відправила на Вугледарський напрямок підрозділ бригади, який був створений для війни в Чечні

Російські окупанти

Командування рф відправило на Вугледарський напрямок підрозділ бригади, який створювався для війни у Чечні. Приблизно до 5 числа вони "приймають" лінію оборони, яку будуть тримати.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

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"Надійшов новий підрозділ — 136 бригада, яка свого часу була створена для війни в Чечні. На сьогоднішній день вони з’явились в полі зору на Донецькому напрямку, приблизно до 5 числа вони "приймають" лінію оборони, яку будуть тримати", — розповів Дмитрашківський.

За його словами, на Вугледарському напрямку противник протягом чотирьох останніх діб знизив свою активність. За минулу добу окупанти вчинили 15 штурмових дій. Він зазначив, що місяць тому було до 60 штурмових дій на добу. Дмитрашківський вважає, що це пов'язано з погодними умовами та і з масовою відмовою росіян йти у наступ.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить майже 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Також ми писали, що Генштаб повідомляв про великі втрати росіян на Донбасі, що, у свою чергу, спровокувало масове дезертирство військовослужбовців російської армії.

Додамо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вступає у новий період війни. Завдання країни — перемогти російську агресію.