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Кислиця розповів, скільки ракет і бомб РФ випустила по Україні з початку 2024 року

12 квітня 2024 12:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кислиця розповів, скільки ракет і бомб РФ випустила по Україні з початку 2024 року
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Фото: Facebook Сергія Кислиці
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російська Федерація з початку року випустила по Україні 1000 ракет, майже 2800 "Шахедів" та 7000 авіаційних бомб. Загарбники гатять майже виключно по цивільній інфраструктурі.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у п'ятницю, 12 квітня.

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Під час засідання Ради безпеки ООН зазначив Кислиця зазначив, що загальна вибухова потужність комбінованих авіаційних ударів по Україні за цей період перевищує 9 кілотонн.

"Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вражають військові цілі, тоді як 97% вражають цивільну інфраструктуру", — додав він.

Кислиця також наголосив, що навіть, якщо режими диктаторів Путіна та Гітлера "не є однояйцевими близнюками, у них однакова токсична ДНК".

Раніше ми повідомляли, що Кислиця звернувся до громадян США з нагадуванням, що Росія продовжує атакувати мирне населення нашої країни

Також за словами Кислиці, після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти нашої держави, Рада Безпеки ООН потребує реформування.

ООН
Україна
Сергій Кислиця
ракети
дрони
Росія
авіабомба

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