Кислиця розповів, скільки ракет і бомб РФ випустила по Україні з початку 2024 року

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Фото: Facebook Сергія Кислиці

Російська Федерація з початку року випустила по Україні 1000 ракет, майже 2800 "Шахедів" та 7000 авіаційних бомб. Загарбники гатять майже виключно по цивільній інфраструктурі.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у п'ятницю, 12 квітня.

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Під час засідання Ради безпеки ООН зазначив Кислиця зазначив, що загальна вибухова потужність комбінованих авіаційних ударів по Україні за цей період перевищує 9 кілотонн.

"Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вражають військові цілі, тоді як 97% вражають цивільну інфраструктуру", — додав він.

Кислиця також наголосив, що навіть, якщо режими диктаторів Путіна та Гітлера "не є однояйцевими близнюками, у них однакова токсична ДНК".

Раніше ми повідомляли, що Кислиця звернувся до громадян США з нагадуванням, що Росія продовжує атакувати мирне населення нашої країни.

Також за словами Кислиці, після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти нашої держави, Рада Безпеки ООН потребує реформування.