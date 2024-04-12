Кислица рассказал, сколько ракет и бомб РФ выпустила по Украине с начала 2024 года
Российская Федерация с начала года выпустила по Украине 1000 ракет, около 2800 "Шахедов" и 7000 авиационных бомб. Захватчики бьют почти исключительно по гражданской инфраструктуре.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в пятницу, 12 апреля.
Россия готовит по гражданским объектам
Во время заседания Совбеза ООН Кислица отметил, что общая взрывная мощность комбинированных авиационных ударов по Украине за этот период превышает 9 килотонн.
"Лишь 3% российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поражают военные цели, в то время как 97% поражают гражданскую инфраструктуру", — добавил он.
Кислица также подчеркнул, что даже если режимы диктаторов Путина и Гитлера "не являются однояйцевыми близнецами, у них одинаковая токсичная ДНК".
Ранее мы сообщали, что Кислица обратился к гражданам США с напоминанием, что Россия продолжает атаковать мирное население нашей страны.
Также по словам Кислицы, после того, как Россия начала полномасштабное вторжение против нашего государства, Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании.
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