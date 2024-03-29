Постпред України в ООН нагадав американцям про війну в Україні

Постпред України в ООН Сергій Кислиця. Фото: Facebook Сергія Кислиці

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця звернувся до громадян США з нагадуванням, що Росія продовжує атакувати мирне населення нашої країни. Це трапилося на тлі затягування Конгресом ухвалення додаткової допомоги українським військам.

Про це він написав у Twitter.

Читайте також:

Кислиця звернувся до американців

"Доброго ранку п'ятниці, Нью-Йорку! Як пройшла ніч? Перевіряєте небо та прогноз погоди? Не хвилюйтеся, сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Як щодо "опадів" над Києвом та Україною 29 березня?" — написав Кислиця, реагуючи на нічну російську атаку.

Джерело: Twitter

Дипломат нагадав, що Росія "продовжує обстрілювати українців смертоносною зброєю".

"Протиповітряна оборона перехопила 84 із 99 цілей в українському небі: 58 "шахедів" і 26 ракет. Більшість з них були спрямовані на енергетичну інфраструктуру України", — зазначив Сергій Кислиця.

Масований обстріл України 29 березня

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в Україні тривала понад шість годин. Окупанти завдали удару "шахедами" та різними видами ракет.

Вибухи лунали в Дніпрі та області. Там загарбники "полювали" на критичну інфраструктуру. Частина жителів Кам'янського залишилась без світла. Поранено одного чоловіка, який перебуває у важкому стані.

Крім того, вибухи лунали на Хмельниччині, яка опинилась під прицілом ворожих дронів, Львівщині та Івано-Франківщині.