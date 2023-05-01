Кисловодськ і Алтай замість Криму: росіяни змінюють місця відпочинку
Масштабні вибухи, які дедалі частіше розносяться у тимчасово підконтрольному Росії Криму, змушують її громадян змінювати звички. Тепер травневі свята росіяни відзначатимуть здебільшого не на українському півострові, а в Дагестані, Кисловодську, Калінінграді та інших глибинках.
Про це свідчать дані прокремлівської агенції ТАСС, яка щороку збирає статистику популярних місць для дозвілля росіян.
Ще 2021 року природа Криму їх вабила, але вже через два роки ситуація суттєво змінилася.
Цьогоріч пропагандистські ЗМІ змушені визнати, що операція з освоєння півострова провалилася. Росіяни збагнули, що "бавовна" може будь-якої миті зіпсувати їм пікнік.
Нагадаємо, представники російських окупаційних військ після вибуху у Севастополі почали тікати у відпустку до Росії. А у самому місті ширяться панічні чутки, що російська ППО не може захистити навіть стратегічно важливі об’єкти.