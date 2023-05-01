Кисловодськ і Алтай замість Криму: росіяни змінюють місця відпочинку

Пожежа у Севастополі, 29 квітня 2023. Фото: соцмережі

Масштабні вибухи, які дедалі частіше розносяться у тимчасово підконтрольному Росії Криму, змушують її громадян змінювати звички. Тепер травневі свята росіяни відзначатимуть здебільшого не на українському півострові, а в Дагестані, Кисловодську, Калінінграді та інших глибинках.

Про це свідчать дані прокремлівської агенції ТАСС, яка щороку збирає статистику популярних місць для дозвілля росіян.

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Ще 2021 року природа Криму їх вабила, але вже через два роки ситуація суттєво змінилася.

Цьогоріч пропагандистські ЗМІ змушені визнати, що операція з освоєння півострова провалилася. Росіяни збагнули, що "бавовна" може будь-якої миті зіпсувати їм пікнік.

Нагадаємо, представники російських окупаційних військ після вибуху у Севастополі почали тікати у відпустку до Росії. А у самому місті ширяться панічні чутки, що російська ППО не може захистити навіть стратегічно важливі об’єкти.