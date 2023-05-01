Кисловодск и Алтай вместо Крыма: россияне меняют места отдыха

Пожар в Севастополе, 29 апреля 2023 года. Фото: соцсети

Масштабные взрывы, все чаще разносящиеся во временно подконтрольном России Крыму, заставляют ее граждан менять привычки. Теперь майские праздники россияне будут отмечать в основном не на украинском полуострове, а в Дагестане, Кисловодске, Калининграде и других глубинках.

Об этом свидетельствуют данные прокремлевского агентства ТАСС, ежегодно собирающего статистику популярных мест для досуга россиян.

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Еще в 2021 году природа Крыма их манила, но уже через два года ситуация существенно изменилась.

В этом году пропагандистские СМИ вынуждены признать, что операция по освоению полуострова провалилась. Россияне поняли, что "хлопок" может в любой момент испортить им пикник.

Напомним, представители российских оккупационных войск после взрыва в Севастополе начали убегать в отпуск в Россию. А в самом городе ходят панические слухи, что российская ПВО не может защитить даже стратегически важные объекты.