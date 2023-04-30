Після вибуху на нафтобазі у Севастополі почали панікувати російські військові, — Генштаб

Пожежа на нафтобазі у Севастополі. Фото: росЗМІ

Представники російських окупаційних військ після вибуху у Севастополі почали тікати у відпустку до Росії. А у самому місті ширяться панічні чутки, що російська ППО не може захистити навіть стратегічно важливі об’єкти.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Паніка у Севастополі

За інформацією української розвідки, у окупованому місті на півдні Кримського півострову після вибуху і пожежі на території нафтобази почалася паніка.

У Севастополі поширилися чутки про нездатність російської протиповітряної оборони захищати власні стратегічні об’єкти.

Військові тікають у відпустку

Також стало відомо, що представники окупаційних військ збройних сил Російської Федерації почали писати рапорти на відпустку.

У рапортах вказують, що місця проведення цих відпусток — у міжнародно визнаних межах Росії, тобто не на території окупованої Автономної Республіки Крим.

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня в Севастополі, в мікрорайоні Козача Бухта, на вулиці братів Манганарі стався вибух. За словами місцевих, це сталося внаслідок влучення БпЛА. Окупанти повідомили про загоряння резервуарів з паливом і заявили про площу займання в 1 тисячу квадратних кілометрів.

Пожежа виявилася настільки масштабною, що її не могли загасити понад шість годин та присвоїли найвищий рівень складності — четвертий, а до гасіння залучили пожежний потяг та ресурси Чорноморського флоту РФ.