Китай таємно допомагає армії РФ, — Politico
Попри прохання Заходу не підтримувати Росію у війні проти України, Китай таємно надсилає армії РФ важливе військове обладнання. Якщо Пекін перетне червоні лінії, існує загроза санкцій.
Про це повідомляє видання Politico.
Китай таємно допомагає РФ
"Очевидно те, що Китай, незважаючи на всі свої заяви про те, що він є нейтральним гравцем, насправді підтримує позиції Росії у цій війні", — кажуть аналітики.
Повідомляється, що Китай передає російській армії військове спорядження, в тому числі і бронежилети. А також велику кількість безпілотників, які можна використовувати у різних цілях.
"Захисного спорядження було достатньо, щоб спорядити багатьох чоловіків, мобілізованих Росією після вторгнення. Крім того, є безпілотники, які можна використовувати для наведення артилерійського вогню або скидання гранат, і теплові оптичні приціли для прицілювання ворога вночі", — йдеться у повідомленні.
Знизився імпорт допомоги в України
Попри те, що Китай також допомагає Україні, цифри вказують на те, що імпорт військової допомоги різко впав, порівняно з РФ.
"Цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад 100 мільйонів доларів — у 30 разів більше, ніж Україна. А китайський експорт кераміки, компонента , який використовується в бронежилетах, зріс на 69 відсотків до Росії до понад 225 мільйонів доларів, тоді як впав на 61 відсоток до України лише до 5 мільйонів доларів", — стверджують у Politico.
Нагадаємо, у Китаї в місті Ціціхар обвалився дах шкільного спортзалу, у якому в той час тренувалася команда з волейболу. Внаслідок трагедії загинуло 11 школярів.