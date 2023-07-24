Китай таємно допомагає армії РФ, — Politico

Російський військовий. Фото: росЗМІ

Попри прохання Заходу не підтримувати Росію у війні проти України, Китай таємно надсилає армії РФ важливе військове обладнання. Якщо Пекін перетне червоні лінії, існує загроза санкцій.

Про це повідомляє видання Politico.

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Китай таємно допомагає РФ

"Очевидно те, що Китай, незважаючи на всі свої заяви про те, що він є нейтральним гравцем, насправді підтримує позиції Росії у цій війні", — кажуть аналітики.

Повідомляється, що Китай передає російській армії військове спорядження, в тому числі і бронежилети. А також велику кількість безпілотників, які можна використовувати у різних цілях.

"Захисного спорядження було достатньо, щоб спорядити багатьох чоловіків, мобілізованих Росією після вторгнення. Крім того, є безпілотники, які можна використовувати для наведення артилерійського вогню або скидання гранат, і теплові оптичні приціли для прицілювання ворога вночі", — йдеться у повідомленні.

Знизився імпорт допомоги в України

Попри те, що Китай також допомагає Україні, цифри вказують на те, що імпорт військової допомоги різко впав, порівняно з РФ.

"Цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад 100 мільйонів доларів — у 30 разів більше, ніж Україна. А китайський експорт кераміки, компонента , який використовується в бронежилетах, зріс на 69 відсотків до Росії до понад 225 мільйонів доларів, тоді як впав на 61 відсоток до України лише до 5 мільйонів доларів", — стверджують у Politico.

Нагадаємо, у Китаї в місті Ціціхар обвалився дах шкільного спортзалу, у якому в той час тренувалася команда з волейболу. Внаслідок трагедії загинуло 11 школярів.