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Китай таємно допомагає армії РФ, — Politico

24 липня 2023 17:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Китай таємно допомагає армії РФ, — Politico
Російський військовий. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Попри прохання Заходу не підтримувати Росію у війні проти України, Китай таємно надсилає армії РФ важливе військове обладнання. Якщо Пекін перетне червоні лінії, існує загроза санкцій. 

Про це повідомляє видання Politico.

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Китай таємно допомагає РФ

"Очевидно те, що Китай, незважаючи на всі свої заяви про те, що він є нейтральним гравцем, насправді підтримує позиції Росії у цій війні", — кажуть аналітики. 

Повідомляється, що Китай передає російській армії військове спорядження, в тому числі і бронежилети. А також велику кількість безпілотників, які можна використовувати у різних цілях. 

"Захисного спорядження було достатньо, щоб спорядити багатьох чоловіків, мобілізованих Росією після вторгнення. Крім того, є безпілотники, які можна використовувати для наведення артилерійського вогню або скидання гранат, і теплові оптичні приціли для прицілювання ворога вночі", — йдеться у повідомленні. 

Знизився імпорт допомоги в України 

Попри те, що Китай також допомагає Україні, цифри вказують на те, що імпорт військової допомоги різко впав, порівняно з РФ. 

"Цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад 100 мільйонів доларів — у 30 разів більше, ніж Україна. А китайський експорт кераміки, компонента , який використовується в бронежилетах, зріс на 69 відсотків до Росії до понад 225 мільйонів доларів, тоді як впав на 61 відсоток до України лише до 5 мільйонів доларів", — стверджують у Politico.

Нагадаємо, у Китаї в місті Ціціхар обвалився дах шкільного спортзалу, у якому в той час тренувалася команда з волейболу. Внаслідок трагедії загинуло 11 школярів.

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