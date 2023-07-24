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Китай тайно помогает армии РФ, — Politico

24 июля 2023 17:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Китай тайно помогает армии РФ, — Politico
Российский военный. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Несмотря на просьбу Запада не поддерживать Россию в войне против Украины, Китай тайно присылает армии РФ важное военное оборудование. Если Пекин пересечет красные линии, существует угроза санкций.

Об этом сообщает издание Politico.

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"Очевидно, что Китай, несмотря на все свои заявления о том, что он является нейтральным игроком, на самом деле поддерживает позиции России в этой войне", — говорят аналитики.

Сообщается, что Китай передает российской армии военное снаряжение, в том числе и бронежилеты. А также множество беспилотников, которые можно использовать в различных целях.

"Защитного снаряжения было достаточно, чтобы снарядить многих мужчин, мобилизованных Россией после вторжения. Кроме того есть беспилотники, которые можно использовать для наведения артиллерийского огня или сброса гранат, и тепловые оптические прицелы для прицеливания врага ночью", — говорится в сообщении.

Снизился импорт помощи в Украину

Несмотря на то, что Китай также помогает Украине, цифры указывают на то, что импорт военной помощи резко упал по сравнению с РФ.

"В этом году Россия импортировала из Китая беспилотников на более чем 100 миллионов долларов — в 30 раз больше, чем Украина. А китайский экспорт керамики, используемого в бронежилетах компонента, вырос на 69 процентов в Россию до более чем 225 миллионов долларов, тогда как упал на 61 процент в Украину лишь до 5 миллионов долларов", — утверждают в Politico.

Напомним, в Китае в городе Цицихар обрушилась крыша школьного спортзала, в котором в то время тренировалась команда по волейболу. В результате трагедии погибли 11 школьников.

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