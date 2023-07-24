Китай тайно помогает армии РФ, — Politico
Несмотря на просьбу Запада не поддерживать Россию в войне против Украины, Китай тайно присылает армии РФ важное военное оборудование. Если Пекин пересечет красные линии, существует угроза санкций.
Об этом сообщает издание Politico.
Китай тайно помогает РФ
"Очевидно, что Китай, несмотря на все свои заявления о том, что он является нейтральным игроком, на самом деле поддерживает позиции России в этой войне", — говорят аналитики.
Сообщается, что Китай передает российской армии военное снаряжение, в том числе и бронежилеты. А также множество беспилотников, которые можно использовать в различных целях.
"Защитного снаряжения было достаточно, чтобы снарядить многих мужчин, мобилизованных Россией после вторжения. Кроме того есть беспилотники, которые можно использовать для наведения артиллерийского огня или сброса гранат, и тепловые оптические прицелы для прицеливания врага ночью", — говорится в сообщении.
Снизился импорт помощи в Украину
Несмотря на то, что Китай также помогает Украине, цифры указывают на то, что импорт военной помощи резко упал по сравнению с РФ.
"В этом году Россия импортировала из Китая беспилотников на более чем 100 миллионов долларов — в 30 раз больше, чем Украина. А китайский экспорт керамики, используемого в бронежилетах компонента, вырос на 69 процентов в Россию до более чем 225 миллионов долларов, тогда как упал на 61 процент в Украину лишь до 5 миллионов долларов", — утверждают в Politico.
Напомним, в Китае в городе Цицихар обрушилась крыша школьного спортзала, в котором в то время тренировалась команда по волейболу. В результате трагедии погибли 11 школьников.