Киев официально подтвердил, что США разрешили бить по России американским оружием, но есть нюанс

Американская реактивная артиллерийская система HIMARS в Украине. Фото: Reuters

В Офисе Президента Украины подтвердили, что Соединенные Штаты Америки позволили бить по России американским оружием. Впрочем, это касается поражения военных целей в приграничном регионе, граничащем с Харьковщиной.

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Об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров в комментарии The Guardian.

Украина официально получила разрешение США бить их оружием по РФ

По словам Никифорова, Украина начала получать положительные сигналы с дипломатических каналов об ограниченном использовании американского оружия в приграничном регионе, граничащем с Харьковщиной.

Как говорит спикер президента, это решение позволяет Украине использовать предоставившие США ракетные системы HIMARS для нанесения ударов по российским войскам и командно-контрольным центрам.

"Это значительно усилит нашу способность противостоять попыткам России массово пересечь границу", — сказал Никифоров.

Напомним, накануне Администрация президента США Джо Байдена негласно предоставила Украине разрешение на удары по территории России. Однако это касается исключительно защиты Харьковской области.

Ранее Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России.

А Президент Владимир Зеленский назвал причины, почему Запад не позволяет Украине наносить удары по РФ.