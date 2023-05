Ракетна атака на Київ 16 травня: аналіз потужного удару РФ

Рятувальники ліквідують наслідки атаки 16 травня. Фото: Pavlo Petrov/Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv/REUTERS

В ніч проти вівторка 16 травня Росія завдала по Україні чергового повітряного удару, випустивши 18 ракет різного типу. Зокрема, 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" і три балістичні ракети наземного базування — С-400 та "Іскандер-М". Практично всі вони цілили по Києву та були збиті українською протиповітряною обороною.

Ця повітряна атака України стала восьмою за рахунком лише за останні 16 днів. Якою вона була — читайте у Новини.LIVE.

ППО збила всі 18 ракет, що цілили по Україні

За даними повітряного командування України, близько третьої ранку 16 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків. Випустили 18 ракет різних типів повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, із шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", дев'ять крилатих ракет "Калібр" — з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Окрім ракет, ворог випустив по Україні шість ударних дронів типу Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня — "Орлан-10", Supercam. Усі повітряні цілі були знищені засобами Повітряних сил.

Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

"Столиця завжди була пріоритетною ціллю для ворога, тому Київ і захищений серйозними засобами протиповітряної оборони. Шість "Кинджалів", що цілили по Києву, знищені, і це надзвичайно успішна робота та доволі вражаючий показник на сьогодні. Частина запущених "Калібрів" була збита на півдні, частина — по маршруту слідування. Перед атакою ворог запускав розвідувальні безпілотники, які теж були збиті", — в ефірі телемарафону підкреслив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

Щільність ракетних пусків по Києву була максимальна

Повітряна тривога в Україні тривала 1 годину 38 хвилин. Найгарячіше у столиці було 15 хвилин — у проміжку 03:00-03:15 ночі. Саме в цей час тривав повітряний бій у небі над Києвом. Він був найгучнішим за весь час війни та повітряних ударів по столиці.

Ракетна атака Києва 16 травня. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сили повітряної оборони не просто збили повітряні цілі, а збили їх максимально ювелірно, адже обійшлося без потерпілих та особливих руйнувань.

Уламки ракет потрапили на територію столичного зоопарку, на проїжджі частини та двори у Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах міста.

Зоопарк. Наслідки ракетної атаки по Києву 16 травня 2023 року. Фото: Олег Переверзєв

Зоопарк. Наслідки ракетної атаки по Києву 16 травня 2023 року. Фото: Олег Переверзєв

"Ця атака по столиці була винятковою за своєю щільністю, адже Київ атакувала максимальна кількість ракет за найкоротший проміжок часу. Найбільші пошкодження в Солом’янському районі — там було загоряння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована. Дякуємо нашій ППО за збережені життя киян!" — наголосив Сергій Попко, начальник КМВА.

Наслідки ракетного удару по Києву 16 травня. Фото: ДСНС України/Facebook

Наслідки ракетного удару по Києву 16 травня. Фото: ДСНС України/Facebook

Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв додав, що щільність вогню по столиці в ніч проти 16 травня була максимальна. Але всі цілі вдалося виявити та знищити завдяки багаторівневому принципу ешелонування протиповітряної оборони.

"Росія атакувала Київ з трьох боків"

Використовуючи різні типи ракет в одночасній атаці, ворог намагався пробити протиповітряну оборону Києва, але зазнав невдачі. Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Валерій Рябих, військовий експерт, редактор інформаційного мілітарі-видання Defense Express.

Валерій Рябих. Фото: Новини.LIVE

"Це справді була найбільша атака Києва, яка наносилася з трьох боків. По характерних шумах було відчутно, що балістичні й аеробалістичні цілі знищувалися саме в повітрі. Ці вибухи відрізняються від роботи звичайної ППО. Це особливості боротьби саме з такими типами ракет. Адже тут треба фізично влучити по цій ракеті за допомогою кінетичного удару, який і має зруйнувати повітряний обʼєкт. Звідси й уламки практично по всьому Києву", — пояснив Рябих.

За його словами, ворог може продовжити подібні ракетні атаки столиці, а може й припинити їх через неефективність. Наразі ці речі прогнозувати неможливо.