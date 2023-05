Ракетная атака на Киев 16 мая: анализ мощного удара РФ

Спасатели ликвидируют последствия атаки 16 мая. Фото: Pavlo Petrov/Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv/REUTERS

В ночь на вторник 16 мая Россия нанесла по Украине очередной воздушный удар, выпустив 18 ракет разного типа. В частности, шесть "Кинжалов", девять "Калибров" и три баллистические ракеты наземного базирования — С-400 и "Искандер-М". Практически все они целились по Киеву и были сбиты украинской противовоздушной обороной.

Данная воздушная атака Украины стала восьмой по счету только за последние 16 дней. Какая она была — читайте в Новини.LIVE.

ПВО сбила все 18 ракет, целившихся по Украине

По данным воздушного командования Украины, около трех утра 16 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений. Выпустили 18 ракет разных типов воздушного, морского и наземного базирования. В частности, из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр" — с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Кроме ракет, враг выпустил по Украине шесть ударных дронов типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня — "Орлан-10", Supercam. Все воздушные цели были уничтожены средствами воздушных сил.

Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

"Столица всегда была приоритетной целью для врага, поэтому Киев и защищен серьезными средствами противовоздушной обороны. Шесть "Кинжалов", целившихся по Киеву, уничтожены, и это чрезвычайно успешная работа и довольно впечатляющий показатель на сегодня. Часть запущенных "Калибров" была сбита на юге, часть по маршруту следования. Перед атакой враг запускал разведывательные беспилотники, которые тоже были сбиты", — в эфире телемарафона подчеркнул спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Плотность ракетных пусков по Киеву была максимальной

Воздушная тревога в Украине длилась 1 час 38 минут. Горячее всего в столице было 15 минут — в промежутке 03:00-03:15 ночи. Именно в это время продолжалось воздушное сражение в небе над Киевом. Оно было самым громким за все время войны и воздушных ударов по столице.

Ракетная атака Киева 16 мая. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Силы Воздушной Обороны не просто сбили воздушные цели, а сбили их максимально ювелирно, потому что обошлось без пострадавших и особых разрушений.

Обломки ракет попали на территорию столичного зоопарка, на проезжие части и дворы в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах города.

Зоопарк. Последствия ракетной атаки по Киеву 16 мая 2023г. Фото: Олег Переверзев

Зоопарк. Последствия ракетной атаки по Киеву 16 мая 2023г. Фото: Олег Переверзев

Зоопарк. Последствия ракетной атаки по Киеву 16 мая 2023г. Фото: Олег Переверзев

"Данная атака по столице была исключительной по своей плотности, ведь Киев атаковало максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени. Наибольшие повреждения в Соломенском районе — там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован. Спасибо нашей ПВО за сохраненные жизни киевлян!" — подчеркнул Сергей Попко, начальник КМВА.

Последствия ракетного удара по Киеву 16 мая. Фото: ДСНС України/Facebook

Последствия ракетного удара по Киеву 16 мая. Фото: ДСНС України/Facebook

Последствия ракетного удара по Киеву 16 мая. Фото: ДСНС України/Facebook

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев добавил, что плотность огня по столице в ночь на 16 мая была максимальной. Но все цели удалось обнаружить и уничтожить благодаря многоуровневому принципу эшелонирования противовоздушной обороны.

"Россия атаковала Киев с трех сторон"

Используя разные типы ракет в одновременной атаке, враг пытался пробить противовоздушную оборону Киева, но потерпел неудачу. Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Валерий Рябых, военный эксперт, редактор информационного милитари-издания Defense Express.

Валерий Рябых. Фото: Новини.LIVE

"Это действительно была самая мощная атака Киева, которая наносилась с трех сторон. По характерным шумам было ощутимо, что баллистические и аэробалистические цели уничтожались именно в воздухе. Эти взрывы отличаются от работы обычной ПВО. Это особенности борьбы именно с такими типами ракет. Ведь здесь нужно физически попасть по этой ракете с помощью кинетического удара, который и должен разрушить воздушный объект. Отсюда и обломки практически по всему Киеву", — пояснил Рябых.

По его словам, враг может продолжить подобные ракетные атаки столицы, а может и прекратить их из-за неэффективности. Пока эти вещи прогнозировать невозможно.