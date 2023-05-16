ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Ліквідація наслідків падіння збитих російських ракет. Фото: ДСНС/Павло Петров

Українська протиповітряна оборона збила усі 18 ракет, якими російські окупанти завдали удару у ніч проти 16 травня. Також були ліквідовані усі дев’ять безпілотників, які залетіли в повітряний простір України.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Читайте також:

Ракети

Російські окупанти під час чергової нічної атаки запустили по території України 18 ракет різних типів.

Так, з шести літаків МіГ-31К росіяни запустили шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

З кораблів у Чорному морі були запущені дев’ять крилатих ракет "Калібр".

Також загарбники завдали удару трьома балістичними ракетами наземного базування — С-400 та "Іскандер-М".

Усі 18 ракет були успішно збиті українською протиповітряною обороною.

Дрони

Крім ракет, росіяни використали безпілотники іранського виробництва Shahed-136/131. Було запущено шість дронів такого типу.

Також аеророзвідку проводили три безпілотні літальні апарати — "Орлан-10" та SuperCum.

Залужний зазначив, що усі дев’ять російських безпілотників також були збиті українською ППО.

Подяка послині США

Послиня США в Україні Бріджет Брінк подякувала українській армії за успішне відбиття атаки.

"Вдячна за потужну роботу українських ППО", — написала Брінк в Twitter.

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що атака на Київ у ніч з 15 на 16 травня була винятковою за щільністю ударів.