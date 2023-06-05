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Київ пережив пекельний ракетний тиждень. Чим гатила Росія та скільки грошей витратила

5 червня 2023 15:54
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Ракетні удари по Україні: скільки ракет випустила Росія
Збиття українськими ЗРК російської ракети в небі над Києвом у травні. Фото: REUTERS
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

За останній тиждень із 29 травня по 5 червня Київ пережив одну із найбільших ракетних та дронних атак з початку війни. Було випущено 36 ракет різних типів, щонайменше 52 ударних іранських дрони та ще 40 повітряних цілей. Загалом це 128 ракет та дронів, 99% з яких були знищені Протиповітряною обороною міста.

Як столиця справилась із ворожими ракетами та дронами — читайте у Новини.LIVE

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"Жінки накривали собою дітей"

В останній тиждень російські терорестичні війська мало не щоночі гатили по Києву різними ракетами та ударними іранськими дронами. Окрім звичних крилатих ворог додав ще й балістичні. Швидкість їх польоту з моменту запуску до столиці складає максимум 4-5 хв. Часу добігти до укриття в такому випадку — обмаль. І хоч вся балістика, що цілила по столиці, була збита, на жаль, були й жертви. Через зачинене укриття у Деснянському районі від уламків ракет загинули дві жінки та 9-річна дитина.

Ракетний удар по Києву
Ракетний удар по Києву в ніч на 1 червня. Новини.LIVE

"Коли все це почало тут падати — жінки накривали своїми тілами своїх дітей", — розповідали свідки трагедії.

Київ оберігають найкращі системи ППО світу

Загалом у травні Київ зазнав наймасованішого ракетного та дронного удару з боку РФ. Загалом по Україні було випущено 175 ракет різних типів та 413 ударних дрони іранського виробництва типу Shahed. Більша їх кількість прилетіла саме на столицю. ППО била 99% цілей і стала зразком побудови протиповітряної оборони.

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Збита російська ракета "Іскандер", 29 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

"Наразі Київ оберігаються найкращі системи ППО світу", — підтверджує столичний мер Віталій Кличко. Але при цьому він не називає, які ж саме зенітно-ракетні комплекси має на увазі.

Єдине, що відомо офіційно — балістичні ракети, які гатять по Києву, збиває саме американська ЗРК "Patriot". Про це в одному із ефірів телемарафону говорив спікер Повітряних Сил — Юрій Ігнат.

"Такі цілі як "Кинджал", як балістика, знищуються в автоматичному режимі. Включається кнопка "автомат", і все, що летить, - він все буде знищувати. Радар засікає, і ракета летить назустріч падаючому "Кинджалу". Але працює все, відповідно, під контролем людини", — пояснив він.

Коли Росія припинить тероризувати Київ

Допоки триває війна, українська столиця постійно перебуватиме під ударом з боку РФ. Адже саме тут розташовані головні військово-політичні обʼєкти. Однак вона не спроможна постійно завдавати таких потужних ракетних та дронних атак, як робила це в травні, запевнив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Андрій Юсов
представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Фото: ФБ

"Спроба активна, масова, безпрецедентна, але значною мірою це показові виступи. Так часто і з такою ж інтенсивністю і кількістю повторювати подібні вистави росіяни не зможуть. Ворог хотів би показати, що їхня зброя "аналоговнєт" може щось зробити з українським військом і західною зброєю. Але виходить, що ні", — пояснив Юсов.

Авіаційний експерт Валерій Романенко у коментарі Новини.LIVE зазначив, що у росіян складна ситуація з "Іскандерами", половина пускових установок стоять пустими. Вони дуже активно витрачали їх торік, а тепер через проблему із радіокомплектуючими, виготовляти у великій кількості їх не можуть.

Валерій Романенко
Авіаційний експерт Юрій Романенко. Фото: Новини.LIVE

"Загалом ракет у них і справді мало, що підтверджує наше ГУР. Думаю, травневий темп вони зможуть тримати не більше півтора-два тижні", — запевнив Романенко.

Скільки ракет було випущено по Україні за півтора місяці

За підрахунком Новини.LIVE, із 28 квітня по 5 червня, ворог запустив по Україні 229 ракет різних типів. Із них сили ППО збили 179. Окрім цього було випущено 435 ударних іранських дрони. 402 із них було збито. Всього — 664 цілі.

На дану ракетно-дронну кампанію Росія витратила близько 1,5 млрд дол.

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