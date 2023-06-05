Ракетные удары по Украине: сколько ракет выпустила Россия

Сбитие украинскими ЗРК российской ракеты в небе над Киевом в мае. Фото: REUTERS

За последнюю неделю с минувшего понедельника 29 мая по 5 июня Киев пережил одну из самых больших ракетных и дронных атак с начала войны. Было выпущено 36 ракет разных типов, не менее 52 ударных иранских дронов и еще 40 воздушных целей. В общей сложности это 128 ракет и дронов, 99% из которых были уничтожены Противовоздушной обороной города.

Как столица справилась из вражескими ракетами и дронами — читайте в Новини.LIVE.

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"Женщины накрывали собой детей"

В последнюю неделю российские террористические войска чуть ли не каждую ночь бьют по Киеву разными ракетами и ударными иранскими дронами. Кроме привычных крылатых враг, добавил еще и баллистические. Скорость их полета с момента пуска в столицу составляет максимум 4-5 минут. Времени добежать до укрытия в таком случае мало. И хотя вся баллистика, целившая по столице, была сбита, к сожалению, были и жертвы. Из-за закрытого укрытия в Деснянском районе от обломков ракет погибли две женщины и 9-летний ребенок.

Ракетный удар по Киеву в ночь на 1 июня. Фото: Новини.LIVE

"Когда все это начало тут падать, женщины накрывали телами своих детей", — рассказывали свидетели трагедии.

Киев оберегают лучшие системы ПВО мира

В целом в мае Киев оказался под самым массированным ракетным и дронным ударом со стороны РФ. Всего по Украине было выпущено 175 ракет разных типов и 413 ударных дронов иранского производства типа Shahed. Большее их количество летело именно на столицу. ПВО сбивало 99% целей и стало образцом построения противовоздушной обороны.

Сбитая российская ракета "Искандер", 29 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

"В настоящее время Киев охраняют лучшие системы ПВО мира", — подтверждает столичный мэр Виталий Кличко. Но при этом он не называет, какие же зенитно-ракетные комплексы имеет в виду.

Единственное, что известно официально, — баллистические ракеты, которые целятся по Киеву, сбивает именно американская ЗРК Patriot. Об этом в одном из эфиров телемарафона говорил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Такие цели, как "Кинжал", как баллистика, уничтожаются в автоматическом режиме. Включается кнопка "автомат", и все, что летит, он (ЗРК "Patriot". — Ред.) все будет уничтожать. Радар засекает, и ракета летит навстречу падающему "Кинжалу". Естественно, под контролем человека", — пояснил он.

Когда Россия перестанет терроризировать Киев

Пока идет война, украинская столица будет постоянно находиться под ударом со стороны РФ. Ведь именно здесь расположены главные военно-политические объекты. Однако она не способна постоянно наносить такие мощные ракетные и дроновые атаки, как делала это в мае, заверил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Фото: ФБ

"Попытка активная, массовая, беспрецедентная, но в значительной степени это показательные выступления. Так часто и с такой же интенсивностью и количеством повторять подобные представления россияне не смогут. Враг хотел бы показать, что их оружие "аналоговнет" может что-то сделать с украинским войском и западными ЗРК, но получается, что нет", — объяснил Юсов.

Авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии Новини.LIVE отметил, что у россиян сложная ситуация с "Искандерами", половина пусковых установок стоят пустыми. Они очень активно тратили их в прошлом году, а теперь из-за проблемы с радиокомплектующими изготавливать в большом количестве их не могут.

Авиационный эксперт Юрий Романенко. Фото: Новини.LIVE

"В целом ракет у них действительно мало, что подтверждает наше ГУР. Думаю, майский темп они смогут держать не более полутора-двух недель", — заверил Романенко.

Сколько ракет было выпущено по Украине за полтора месяца

По подсчету Новини.LIVE, с 28 апреля по 5 июня враг запустил по Украине 229 ракет разных типов. Из них силы ПВО сбили 179. Кроме этого, было выпущено 435 ударных иранских дронов, 402 из них были сбиты. Всего — 664 цели.

Из них 85 ракет и 169 БпЛА было запущено по Києву, сообщает Киевская городская военная администрация. В ведомстве добавляют, что ни один город ни одной страны не подвергался таким мощным воздушным атакам.

На данную ракетно-дронную кампанию Россия потратила около 1,5 млрд долларов.