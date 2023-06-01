Ракетний удар по Києву 1 червня: подробиці атаки

Наслідки ракетного удару по Києву в ніч проти 1 червня у Деснянському районі. Фото: Олег Переверзев

В ніч на четвер 1 червня терорестичні війська вчергове вдарили по Києву, запустивши 10 ракет Іскандер — із них 7 балістичних "Іскандер-М" та 3 крилаті "Іскандер-К". Всі були успішно збиті Протиповітряною Обороною. На жаль, ракетні уламки влучили у будівлю поліклініки у Деснянському районі, що призвело до загибелі трьох людей. Це 33-річна жінка та двоє дітей.

Новини.LIVE зʼясували подробиці вже 19-го удару по столиці за останній місяць.

Читайте також:

Росія знову вдарила "Іскандерами"

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, близько 02.45 год 1 червня 2023 року противник підступно атакував столицю України балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер".

Було випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" із Брянської області РФ. ППО збила всі 10 цілей.

Наслідки ракетного удару по Києву в ніч на 1 червня. Фото: Олег Переверзєв

Вже вранці четверга 1 червня, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що ворог запускав ракети по Києву із військового аеродрому Клінці, що в Брянської області. Вони прилетіли до столиці за лічені хвилини. Судячи, із моменту вмікнення сигналу повітряної тривоги і до перших вибухів — пройшло приблизно 5 хв.

"В чому їх небезпека? Такі оперативно-тактичні комплекси використовуються, аби у нас було мінімум часу зреагувати. Час підльоту — лічені хвилини. Але наша ППО спрацювала, на жаль, через уламки є загиблі люди", — уточнив Ігнат.

При цьому, за його словами, крилаті ракети із Каспію підлітають до Києва за майже годину. Тому є час зреагувати на повітряну тривогу. А от у випадку із балістичними — часу дуже мало.

Які пошкодження у Києві через масовану ракетну атаку

За даними столичного мера Віталія Кличка, наразі правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі столиці. Тут минулої ночі загинули троє людей, із них одна дитина. Уламок ракети впав біля входу в медзаклад через 4 хвилини після оголошення повітряної тривоги. Люди якраз прямували в укриття і воно, за їхніми словами, було зачинено.

Під час ракетної атаки по Києву загинуло троє осіб. Фото: Олег Переверзєв

Слідство встановлює, чи це справді було так. відчиненим було укриття. Чи були в ньому люди. Бо, за інформацією рятувальників, після пошкодження поліклініки, з неї виводили групу людей.

У Деснянському районі також пошкоджені три школи, дитячий садочок, 6 будинків та поліцейський відділок.

Загалом, внаслідок нічного обстрілу столиці постраждали 19 людей. Із них троє людей загинули, в тому числі 1 дитина. 9 людей госпіталізували, одна з них — у тяжкому стані.

За місяць Росія запустила по Києву 39 балістичних ракет

Зауважимо, за останній місяць це вже четверта атака Києва балістичними ракетами. Загалом ворог випустив 39 штук, це разом із аеробалістичними ракетами типу "Кинджал". Якщо перевести на гроші — це приблизно 300 мільйонів доларів. Жодна із запущених ракет не влучила по цілям, все було збито.

Від уламків постраждали житлові будинки та загинуло троє осіб.

Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: Олег Переверзєв

До травня ворог одиничні рази вдавався до ракетних атак столиці саме балістикою. Також до травня Україна не в змозі була відбивати балістичні та аеробалістичні атаки, допоки не отримали американський ЗРК Patriot та французько-італійську розробку SAMP/T.

На думку багатьох експертів, ворог запускає таку велику кількість дефіцитних балістичних ракет, аби уразити ЗРК Patriot і виснажити українські системи ППО.

Поки що Україна перемагає у повітряній дуелі, у коментарі Новини.LIVE підтверджував авіаційний експерт Валерій Романенко. На його думку, ракетних та дронових запасів ворогу вистачить ще на тиждень-два подібних щільних атак по Україні.