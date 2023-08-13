Київ у своєму контрнаступі досяг тактичного прогресу, — NYT

Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська після кількох місяців просування по мінних полях та у виснажливих боях досягають більших успіхів уздовж двох основних напрямків.

Про це пишуть оглядачі видання The New York Times.

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Український контрнаступ

У виданні зазначають, що цього літа українські військові розпочали контрнаступ, сподіваючись повторити свій приголомшливий удар по Харківській області у вересні.

"Ці надії розвіялися через значні втрати, що змусило командирів змінити стратегію з лобових нападів на війну на виснаження, задовольнившись стабільними незначними досягненнями, зберігаючи ресурси та принижуючи ресурси росіян", — пишуть оглядачі.

При цьому там вказують, що на українські сили ще чекає довгий, повільний і кривавий бій проти російських військ.

"У Москви було багато місяців, щоб підготувати найбільш грізні укріплені оборонні позиції з часів Другої світової війни — серію окопів, танкових пасток, величезних мінних полів, кулеметних гнізд, ударні вертольоти та інша авіаційна підтримка", — пише видання.

Нагадаємо, ЗСУ значно просунулися в західній частині Запорізької області й потрапили на північну околицю населеного пункту Роботине. Внаслідок чого армія РФ вимушена перемістити свої війська в цьому районі, через це їхній захист, ймовірно, послабиться.