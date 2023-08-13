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Киев в своем контрнаступлении достиг тактического прогресса, —NYT

13 августа 2023 04:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Киев в своем контрнаступлении достиг тактического прогресса, —NYT
Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские войска после нескольких месяцев продвижения по минным полям и в изнурительных боях достигают больших успехов вдоль двух основных направлений.

Об этом пишут обозреватели издания The New York Times.

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В издании отмечают, что нынешним летом украинские военные начали контрнаступление, надеясь повторить свой потрясающий удар по Харьковской области в сентябре.

"Эти надежды развеялись из-за значительных потерь, что заставило командиров изменить стратегию по лобовым нападениям на войну на истощение, удовлетворившись стабильными незначительными достижениями, сохраняя ресурсы и унижая ресурсы россиян", — пишут обозреватели.

При этом там указывают, что украинские силы еще ждет долгое, медленное и кровавое сражение против российских войск.

"У Москвы было много месяцев, чтобы подготовить самые грозные укрепленные оборонные позиции со времен Второй мировой войны — серию окопов, танковых ловушек, огромных минных полей, пулеметных гнезд, ударные вертолеты и прочая авиационная поддержка", — пишет издание.

Напомним, ВСУ значительно продвинулись в западной части Запорожской области и попали на северную окраину населённого пункта Роботино. В результате чего армия РФ вынуждена переместить свои войска в этом районе, поэтому их защита, вероятно, ослабнет.

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