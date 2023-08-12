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Контрнаступ ЗСУ змушує окупантів передислокувати свої сили на Запоріжжі, — ISW

12 серпня 2023 08:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Контрнаступ ЗСУ змушує окупантів передислокувати свої сили на Запоріжжі, — ISW
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

За минулу добу ЗСУ значно просунулися в західній частині Запорізької області й потрапили на північну околицю населеного пункту Роботине. Внаслідок чого армія РФ вимушена перемістити свої війська в цьому районі, через це їхній захист, ймовірно, послабиться.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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"Українські війська тижнями здійснювали регулярні наземні атаки на Роботине в рамках своїх операцій, спрямованих на деградацію оборони Росії. Здатність українських сил просунутися до околиць Роботиного, на захист якого російські війська витратили значні зусилля, час і ресурси, залишається значною, навіть якщо українські успіхи наразі обмежені", — зазначають у повідомленні.

За інформацією Інституту, українські військові просунулися й до Урожайного вздовж кордону Донецько-Запорізької області.

Як кажуть російські воєнні блогери, ЗСУ 10 та 11 серпня відтіснили російських окупантів до населеного пункту.

Контрнаступ української армії

Своєю чергою ЗСУ продовжували наступати на Бахмутському, Бердянському й Мелітопольському напрямках.

"Українські контрнаступальні операції змушують російську армію передислокувати російські сили, які обороняються в західній Запорізькій області, що вказує на те, що українські зусилля там можуть значно погіршити російську оборону", — додають у повідомленні.

Переміщення російських сил

За словами російських блогерів, підрозділи 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) РФ воюють під населеним пунктом Роботине на заході Запорізької області.

Карта бойових дій. Джерело: ISW

Крім того, за словами так званого очільника Чечні Рамзана Кадирова, підрозділи батальйону "Восток Ахмат" теж обороняються біля Роботиного.

Карта бойових дій. Джерело: ISW

Передислокація в саме цей район таких підрозділів свідчить про перше явне введення нових з'єднань РФ, оскільки з початку контрнаступу ЗСУ, основними силами російської армії на цьому напрямку були:

  • частини 42-ї мотострілецької дивізії,
  • 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) з елементами 22-ї та 45-ї окремої гвардійської (Головне управління Генерального штабу Росії), 
  • 810-а бригада морської піхоти (ЧФ).

"Відсутність російських оперативних резервів означає, що російському командуванню доведеться проводити додаткові бокові передислокації, якщо вони бажають підсилити окремі ділянки фронту в майбутньому", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, ще один російський офіцер втік до Литви. Він нелегально перетнув кордон і попросив про політичний притулок. Військовослужбовець проходив службу у військовій частині 59313−39 — це Об'єднане стратегічне командування Східного військового округу. У звичайний час ця частина дислокується в селищі Тейсин Хабаровського краю.

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