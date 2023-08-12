Контрнаступ ЗСУ змушує окупантів передислокувати свої сили на Запоріжжі, — ISW
За минулу добу ЗСУ значно просунулися в західній частині Запорізької області й потрапили на північну околицю населеного пункту Роботине. Внаслідок чого армія РФ вимушена перемістити свої війська в цьому районі, через це їхній захист, ймовірно, послабиться.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Успіхи ЗСУ
"Українські війська тижнями здійснювали регулярні наземні атаки на Роботине в рамках своїх операцій, спрямованих на деградацію оборони Росії. Здатність українських сил просунутися до околиць Роботиного, на захист якого російські війська витратили значні зусилля, час і ресурси, залишається значною, навіть якщо українські успіхи наразі обмежені", — зазначають у повідомленні.
За інформацією Інституту, українські військові просунулися й до Урожайного вздовж кордону Донецько-Запорізької області.
Як кажуть російські воєнні блогери, ЗСУ 10 та 11 серпня відтіснили російських окупантів до населеного пункту.
Контрнаступ української армії
Своєю чергою ЗСУ продовжували наступати на Бахмутському, Бердянському й Мелітопольському напрямках.
"Українські контрнаступальні операції змушують російську армію передислокувати російські сили, які обороняються в західній Запорізькій області, що вказує на те, що українські зусилля там можуть значно погіршити російську оборону", — додають у повідомленні.
Переміщення російських сил
За словами російських блогерів, підрозділи 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) РФ воюють під населеним пунктом Роботине на заході Запорізької області.
Крім того, за словами так званого очільника Чечні Рамзана Кадирова, підрозділи батальйону "Восток Ахмат" теж обороняються біля Роботиного.
Передислокація в саме цей район таких підрозділів свідчить про перше явне введення нових з'єднань РФ, оскільки з початку контрнаступу ЗСУ, основними силами російської армії на цьому напрямку були:
- частини 42-ї мотострілецької дивізії,
- 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) з елементами 22-ї та 45-ї окремої гвардійської (Головне управління Генерального штабу Росії),
- 810-а бригада морської піхоти (ЧФ).
"Відсутність російських оперативних резервів означає, що російському командуванню доведеться проводити додаткові бокові передислокації, якщо вони бажають підсилити окремі ділянки фронту в майбутньому", — підсумували аналітики.
Нагадаємо, ще один російський офіцер втік до Литви. Він нелегально перетнув кордон і попросив про політичний притулок. Військовослужбовець проходив службу у військовій частині 59313−39 — це Об'єднане стратегічне командування Східного військового округу. У звичайний час ця частина дислокується в селищі Тейсин Хабаровського краю.