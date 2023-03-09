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Кличко розповів про стан постраждалих від ракетної атаки на столицю

9 березня 2023 07:54
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Через атаку рф у столиці постраждали троє цивільних, — Кличко
У двох районах Києва лунали вибухи
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Унаслідок ракетної атаки рф на столицю є постраждалі. За попередніми даними, у Святошинському районі Києва двоє людей дістали поранення.

Про це у своєму Telegram розповів столичний міський голова Віталій Кличко.

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Що відомо

Сьогодні, 9 березня окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Вибухи лунали і в столиці, зокрема в Голосіївському та Святошинському районах.

Наразі відомо про трьох постраждалих, серед них двоє вже госпіталізовані до лікарні.

Наразі інформації щодо влучання немає, але раніше столичний міський голова повідомляв, що біля одного з будинків у Святошинському районі горять цивільні автівки.

Також, аби вберегти енергосистему було запроваджено превентивні відключення світла у Києві та області.

Нагадаємо, раніше ми писали що внаслідок атаки рф пошкоджено останню лінію електропередач, яка живила Запорізьку атомну електростанцію.

Зараз ЗАЕС працює на запасних дизельних генераторах, які зможуть живити станцію, допоки не закінчаться запаси пального.

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