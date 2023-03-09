Из-за атаки рф в столице пострадали трое гражданских, — Кличко

В двух районах Киева раздавались взрывы

В результате ракетной атаки рф на столицу есть пострадавшие. По предварительным данным, в Святошинском районе Киева два человека получили ранения.

Об этом в своем Telegram рассказал столичный городской голова Виталий Кличко.

Что известно

Сегодня, 9 марта, оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Взрывы звучали и в столице, в частности, в Голосеевском и Святошинском районах.

Пока известно о троих пострадавших, среди них двое уже госпитализированы в больницу.

Пока информации о попадании нет, но ранее столичный городской голова сообщал, что возле одного из домов в Святошинском районе горят гражданские автомобили.

Также, чтобы уберечь энергосистему, были введены превентивные отключения света в Киеве и области.

Напомним, ранее мы писали, что в результате атаки рф повреждена последняя линия электропередач, которая питала Запорожскую атомную электростанцию.

Сейчас ЗАЭС работает на запасных дизельных генераторах, которые смогут питать станцию до тех пор, пока не закончатся запасы горючего.