Серія вибухів у Києві: троє загиблих, є поранені
В Києві пролунало більше десяти вибухів за кілька хвилин. Ймовірно, результат роботи ППО по балістичних ракетах. Їх запускають з Брянщини.
Київська міська військова адміністрація повідомляє по серію вибухів у столиці.
Є інформація про падіння уламків у Деснянському та Дніпровському районах столиці. Місцева влада просить усіх перебувати в укриттях.
03.22:
Київський міський голова Віталій Кличко повідомляє про ще кілька викликів в Деснянському районі.
На одній з вулиць горить автівка на проїжджій частині дороги.
03:29:
Відомо постраждалих у Дніпровському районі.
03:40:
У КМВА уточнили повідомлення: за попередньою інформацією, у Києві одна людина загинула, ще 3 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
03:54:
Кількість жертв нічної атаки по Києву збільшується: вже відомо про трьох загиблих.
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Новини.LIVE писали, що Президент Росії Володимир Путін ледь не зазнав атаки дронами в резиденції "Ново-Огарево", яка знаходиться в Підмосковʼї. Російська влада назвала це замахом на Президента РФ.
Нагадаємо, увесь травень Україна, зокрема і Київ, перебували під щільними ракетно-дронними атаками з боку держави-терористки Росії.
Найбільше перепало столиці, куди ворог спрямував основний повітряний удар. Загалом, починаючи із 28 квітня, по Україні було випущено щонайменше 140 ракет різних типів базування та 340 ударних дронів.