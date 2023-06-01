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Серія вибухів у Києві: троє загиблих, є поранені

1 червня 2023 03:58
оновлено: 04:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Серія вибухів у Києві: троє загиблих, є поранені
Рятувальні служби надають допомогу потерпілим. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Києві пролунало більше десяти вибухів за кілька хвилин. Ймовірно, результат роботи ППО по балістичних ракетах. Їх запускають з Брянщини.

Київська міська військова адміністрація повідомляє по серію вибухів у столиці. 

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Київський міський голова Віталій Кличко повідомляє про ще кілька викликів в Деснянському районі.

На одній з вулиць горить автівка на проїжджій частині дороги.

03:29:

Відомо постраждалих у Дніпровському районі.

03:40:

У КМВА уточнили повідомлення: за попередньою інформацією, у Києві одна людина загинула, ще 3 отримали поранення різного ступеню тяжкості. 

03:54:

Кількість жертв нічної атаки по Києву збільшується: вже відомо про трьох загиблих.

04:00:

04:03:

Новини.LIVE  писали, що Президент Росії Володимир Путін ледь не зазнав атаки дронами в резиденції "Ново-Огарево", яка знаходиться в Підмосковʼї. Російська влада назвала це замахом на Президента РФ.

Нагадаємо, увесь травень Україна, зокрема і Київ, перебували під щільними ракетно-дронними атаками з боку держави-терористки Росії.

Найбільше перепало столиці, куди ворог спрямував основний повітряний удар. Загалом, починаючи із 28 квітня, по Україні було випущено щонайменше 140 ракет різних типів базування та 340 ударних дронів.

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