Серія вибухів у Києві: троє загиблих, є поранені

Рятувальні служби надають допомогу потерпілим. Фото: REUTERS

В Києві пролунало більше десяти вибухів за кілька хвилин. Ймовірно, результат роботи ППО по балістичних ракетах. Їх запускають з Брянщини.

Київська міська військова адміністрація повідомляє по серію вибухів у столиці.

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