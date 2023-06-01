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Серия взрывов в Киеве: трое погибших, ранены

1 июня 2023 03:58
обновлено: 04:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Серия взрывов в Киеве: трое погибших, ранены
Спасательные службы оказывают помощь пострадавшим. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Киеве раздалось более десяти взрывов за несколько минут. Вероятно, результат работы ПВО по баллистическим ракетам. Их запускают из Брянщины.

Киевская городская военная администрация сообщает о серии взрывов в столице.

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На одной из улиц горит автомобиль на проезжей части дороги.

03:29:

Известны пострадавшие в Днепровском районе.

03:40:

В КМВА уточнили сообщения: по предварительной информации, в Киеве один человек погиб, еще 3 получили ранения разной степени тяжести.

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Число жертв ночной атаки по Киеву увеличивается: уже известно о трех погибших.

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Новости.LIVE писали, что Президент России Владимир Путин едва не подвергся атаке дронами в резиденции "Ново-Огарево", которая находится в Подмосковье. Российские власти назвали это покушением на Президента РФ.

Напомним, весь май Украина, в том числе Киев, находились под плотными ракетно-дронными атаками со стороны государства-террористки России.

Больше всего досталось столице, куда враг направил основной воздушный удар. В целом, начиная с 28 апреля, по Украине было выпущено по меньшей мере 140 ракет разных типов базирования и 340 ударных дронов.

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