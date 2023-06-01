Серия взрывов в Киеве: трое погибших, ранены

Спасательные службы оказывают помощь пострадавшим. Фото: REUTERS

В Киеве раздалось более десяти взрывов за несколько минут. Вероятно, результат работы ПВО по баллистическим ракетам. Их запускают из Брянщины.

Киевская городская военная администрация сообщает о серии взрывов в столице.

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03:29:

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Новости.LIVE писали, что Президент России Владимир Путин едва не подвергся атаке дронами в резиденции "Ново-Огарево", которая находится в Подмосковье. Российские власти назвали это покушением на Президента РФ.

Напомним, весь май Украина, в том числе Киев, находились под плотными ракетно-дронными атаками со стороны государства-террористки России.

Больше всего досталось столице, куда враг направил основной воздушный удар. В целом, начиная с 28 апреля, по Украине было выпущено по меньшей мере 140 ракет разных типов базирования и 340 ударных дронов.