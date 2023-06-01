Серия взрывов в Киеве: трое погибших, ранены
В Киеве раздалось более десяти взрывов за несколько минут. Вероятно, результат работы ПВО по баллистическим ракетам. Их запускают из Брянщины.
Киевская городская военная администрация сообщает о серии взрывов в столице.
Есть информация о падении обломков в Деснянском и Днепровском районах столицы. Местные власти просят всех находиться в укрытиях.
03.22:
Киевский городской голова Виталий Кличко сообщает о еще нескольких вызовах в Деснянском районе.
На одной из улиц горит автомобиль на проезжей части дороги.
03:29:
Известны пострадавшие в Днепровском районе.
03:40:
В КМВА уточнили сообщения: по предварительной информации, в Киеве один человек погиб, еще 3 получили ранения разной степени тяжести.
03:54:
Число жертв ночной атаки по Киеву увеличивается: уже известно о трех погибших.
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Новости.LIVE писали, что Президент России Владимир Путин едва не подвергся атаке дронами в резиденции "Ново-Огарево", которая находится в Подмосковье. Российские власти назвали это покушением на Президента РФ.
Напомним, весь май Украина, в том числе Киев, находились под плотными ракетно-дронными атаками со стороны государства-террористки России.
Больше всего досталось столице, куда враг направил основной воздушный удар. В целом, начиная с 28 апреля, по Украине было выпущено по меньшей мере 140 ракет разных типов базирования и 340 ударных дронов.