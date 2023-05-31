Ракетні удари по Україні в травні: аналіз цілей РФ

Збита російська ракети "Іскандер" на Оболонському проспекті у Києві, 29 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Увесь травень Україна, зокрема і Київ, перебували під щільними ракетно-дронними атаками з боку держави-терористки Росії. Найбільше перепало столиці, куди ворог спрямував основний повітряний удар. Загалом, починаючи із 28 квітня, по Україні було випущено щонайменше 140 ракет різних типів базування та 340 ударних дронів.

Якими є підсумки ракетного терору — читайте у Новини.LIVE далі.

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Після відносно 50-денного затишшя Росія відновила ракетні обстріли території України приблизно із 28 квітня. Тоді ворогом було випущено 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, з яких сили Повітряної Оборони збили 21.

Збита російська балістична ракета у Києві, 29 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

З початку травня терорестичний режим у Росії активізувався більше та влаштував справжнє полювання на новітній американський ЗРК Patriot. Його доставили та розгорнули в Україні у квітні.

В ніч на 4 травня ворог зробив пробу пера та випустив по Києву одну аеробалістичну ракету "Кинджал", яка й була успішно приземлена тим самим ЗРК Patriot. Повітряні Сили кілька діб не підтверджували цей факт, аби приховати від ворога будь-які дані.

Вже 16 травня Росія запустила по Києву 6 "Кинджалів", 11 балістичних ракет та з десяток крилатих. В добавок до цієї суміші додала ще з десяток ударних дронів. Такий повітряний удар став наймасовішим із початку війни по Києву. Більшість ракет була націлена на ураження Patriot, потужний повітряний бій тривав 12 хвилин.

Американський ЗРК Patriot. Фото: Oleksij Reznikov/Twitter

Тоді всі цілі були збиті, а от ЗРК зазнав невеликих ушкоджень. Проте його швидко привели до ладу та вивели на бойове чергування.

Втретє успішну роботу Patriot продемонстрував вже у понеділок, 29 травня, відбивши 11 балістичних ракет. Ними ворог намагався поцілити по будівлі Головного розвідувального управління, по урядових кварталах та знову ж таки — уразити західні ЗРК, які захищають столицю.

До речі, за версією російської пропаганди, російські ракети знищили два дивізіони Patriot, які Україні передали західні союзники.

Наслідки атаки по Києву іранськими дронами. Фото: Новини.LIVE

Безпрецендентними для України, зокрема і Києва, стали атаки іранськими дронами. Найбільша їх кількість цілилась по столиці. Завдання дронів було виснажити та вистежити радіолокаційну розвідку та самі системи ППО. Адже після дронів по даних цілях летіли крилаті ракети. Дані атаки терористи влаштовували мало не щоночі, про що говорить загальна кількість всіх ударів — 18 за 31 день травня.

Як Росія вкотре програла битву за Київ

Незважаючи на таку щільність ударів — Росія так і не змогла вразити і тим більше пробити ППО Києва. На думку мера столиці Віталія Кличка, це сталося завдяки найкращим світовим ЗРК, які й захищають небо Києва.

Валерій Романенко. Фото: Новини.LIVE

"Росіяни так і не змогли придушити нашу повітряну оборону за увесь час війни. Поки що Україна тримає небо, але тепер не без допомоги західних союзників та їхніх ЗРК. Треба це визнати. Маємо дуже хорошу координацію та взаємодію. Не варто недооцінювати й ворога. Він дуже старався пробити нашу оборону різними тактиками. І балістика, і балістика й дрони, дрони, крилаті і балістика, але не вийшло", — у коментарі Новини.LIVE зазначив авіаційний експерт Валерій Романенко.

Проте, на його думку, не варто думати, що ворог припинить ракетні атаки України. Вони битимуть, поки матимуть запас. До речі, ОК "Південь" теж попереджає українців про ймовірність нової масованої атаки із використанням дронів та крилатих ракет морського базування "Калібр".

Запуск балістичної ракети "Іскандер". Фото: Wikimedia commons

"У росіян складна ситуація з "Іскандерами", половина пускових установок стоять пустими. Вони дуже активно витрачали їх торік, а тепер через проблему із радіокомплектуючими, виготовляти у великій кількості їх не можуть. Ракета Х-555 теж знята із виробництва. Загалом ракет у них і справді мало, що підтверджує наше ГУР. Думаю, травневий темп вони зможуть тримати не більше 1-2 тижнів", — запевнив Романенко.

Чому росіяни так потужно бʼють по Києву?

Український військовий журналіст Юрій Бутусов у своєму дописі на Фейсбук припустив, що основними повітряними цілями противника стали радари та зенітно-ракетні системи ППО. Удари по житлових будинках або міській інфраструктурі були елементом провокування дій ППО.

Військовий журналіст Юрій Бутусов. Фото: ФБ Юрій Бутусов

"Удари по Києву для ворога важливі як сковування нашої ППО, щоб зосередити наші сили на виконанні оборонних завдань в одному місті. Для росіян вигідніше, щоб наші "Патріоти" збивали "Кинджали", ніж влаштували нову "Брянську побудку". Нагадаю, 13 травня у небі над Брянською областю невідомі зенітники збили бомбардувальник Су-34, винищувач Су-35С та два гелікоптера радіоелектронної боротьби Мі-8МТПР-1, усі 11 членів екіпажів були також знищені", — уточнив Бутусов.

Чому ж повітряні удари є такими тривалими за часом? За словами Бутусова, коли система ППО починає працювати, ворог визначає координати цілей, і намагається уразити позиції РЛС та ЗРС ракетами різних типів. Ворог намагається добитись тривалої роботи радарів ППО та роботи зенітно-ракетних систем, аби ті не змогли швидко змінювати позиції через необхідність відбивати нову хвилю атаки.

Наслідки атаки по Києву іранськими дронами. Фото: Новини.LIVE

"Авіаракетна битва за Київ, де з одного боку найкраща російська високоточна зброя та найкращі раідоелектронна та космічна розвідка, а з іншого — найкращі натівські розробки НАТО — розвивається по вигідному для України сценарію. Переважна більшість російських ракет та дронів успішно збивається. Ворогу у травні не вдалось знищити жодного радару або ЗРК в районі Києва. Так, були пошкодження та близькі прильоти, але все це не фатально", — підсумував журналіст.

Скільки ракет на місяць може виготовляти Росія: відповідь ГУР

За даними заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, російська оборонна промисловість вичерпала запас ракет, але змогла налагодити виробництво нових. Про це свідчать уламки російських ракет, збитих в Україні. Вони були вироблені в першому кварталі 2023 року.

Наразі ворог на місяць в змозі виготовляти:

близько 25 "Калібрів",

35 ракет Х-101

2 "Кинджали"

5 "Іскандер-М".

В загальній кількості це 67 штук на місяць. В ГУР також зазначили, що у травні ворог справді вдався до активної, масової та безпрецедентної повітряної атаки, але значною мірою, це показові виступи.

Так часто і з такою ж інтенсивністю й кількістю повторювати подібні вистави росіяни не зможуть.