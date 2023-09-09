Клименко показав, як нацгвардійці знищили ворожий "Солнцепек"

Російська установка "Солнцепек". Ілюстративне фото: росЗМІ

Аеророзвідка Нацгвардії продовжує наближати перемогу з кожним днем. Так, бійці 27-ої бригади знищили російський "Солнцепек".

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

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"Припекли "Солнцепек". Аеророзвідка 27-ої бригади Нацгвардії у дії. Працюємо системно по техніці ворога", — зазначив Ігор Клименко у підписі до відео.

Чим небезпечні російські установки "Солнцепек"

Солнцепек — важка вогнеметна система, яка перебуває на озброєнні російської армії з квітня 2001 року. Спеціалізація установки — ураження живої сили противника у різних видах наступального та оборонного бою. Також Солнцепек може вивести з ладу броньовану техніку.

До того ж ця важка вогнеметна система здатна знищити за допомогою високої температури не лише військові цілі противника, а й завдати величезних руйнацій цивільній інфраструктурі — неймовірний високий тиск, температура та вибухова хвиля знищують все живе на шляху.

Нагадаємо, українська розвідка склала перелік об’єктів РФ, які треба знищити.

Також у мережі з'явилось відео, як німецький Gepard вполював ворожі "шахеди" на Одещині.