Клименко показал, как нацгвардейцы уничтожили вражеский "Солнцепек"
Аэроразведка Нацгвардии продолжает приближать победу с каждым днем. Так, бойцы 27-й бригады уничтожили российский "Солнцепек".
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Что известно об уничтожении "Солнцепека"
"Прижгли "Солнцепек". Аэроразведка 27-й бригады Нацгвардии в действии. Работаем системно по технике врага", — отметил Игорь Клименко в подписи к видео.
Чем опасны российские установки "Солнцепек"
Солнцепек — тяжелая огнеметная система, находящаяся на вооружении российской армии с апреля 2001 года. Специализация установки — поражение живой силы противника в различных видах наступательного и оборонительного боя. Также Солнцепек может вывести из строя бронированную технику.
К тому же эта тяжелая огнеметная система способна уничтожить с помощью высокой температуры не только военные цели противника, но и нанести огромные разрушения гражданской инфраструктуре — невероятно высокое давление, температура и взрывная волна уничтожают все живое на пути.
Напомним, украинская разведка составила список объектов РФ, которые нужно уничтожить.
Также в сети появилось видео, как немецкий Gepard подстрелил вражеские "шахеды" в Одесской области.