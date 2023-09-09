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Клименко показал, как нацгвардейцы уничтожили вражеский "Солнцепек"

9 сентября 2023 15:35
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Клименко показал, как нацгвардейцы уничтожили вражеский "Солнцепек"
Российская установка "Солнцепек". Иллюстративное фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Аэроразведка Нацгвардии продолжает приближать победу с каждым днем. Так, бойцы 27-й бригады уничтожили российский "Солнцепек".

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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Что известно об уничтожении "Солнцепека"

"Прижгли "Солнцепек". Аэроразведка 27-й бригады Нацгвардии в действии. Работаем системно по технике врага", — отметил Игорь Клименко в подписи к видео.

Чем опасны российские установки "Солнцепек"

Солнцепек — тяжелая огнеметная система, находящаяся на вооружении российской армии с апреля 2001 года. Специализация установки — поражение живой силы противника в различных видах наступательного и оборонительного боя. Также Солнцепек может вывести из строя бронированную технику.

К тому же эта тяжелая огнеметная система способна уничтожить с помощью высокой температуры не только военные цели противника, но и нанести огромные разрушения гражданской инфраструктуре — невероятно высокое давление, температура и взрывная волна уничтожают все живое на пути.

Напомним, украинская разведка составила список объектов РФ, которые нужно уничтожить.

Также в сети появилось видео, как немецкий Gepard подстрелил вражеские "шахеды" в Одесской области.

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