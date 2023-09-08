Українська розвідка склала перелік об’єктів РФ, які треба знищити

Представник ГУР Вадим Скібіцький. Фото: скриншот

У Головному управлінні розвідки вже склали список об'єктів, які потрібно знищити. Це об'єкти військові, об'єкти оборонно-військового комплексу, які забезпечують виготовлення ракет, безпілотників.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький.

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Список об'єктів на знищення

За словами Вадима Скібіцького, українська розвідка визначила найбільш критичні цілі і найбільш критичні об'єкти для самої Росії.

"Вони усі пронумеровані, визначені по ієрархії, визначене їхнє значення, і ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб знизити потенціал РФ і досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав'язані на його продукції, перестануть виготовляти військову продукцію", — зауважив Скібіцький.

При цьому він додав, що розвідка використовує усі засоби, які є. Це і безпілотники, і ракетні системи, і агентурні одиниці.

"Наші партнери розуміють, що ми працюємо в цьому напряму не для того, аби просто запустити ракету чи безпілотник на територію РФ. Є у партнерів деякі застереження стосовно нашої роботи, але з військової точки зору у них є повне розуміння цієї ситуації і тих дій, які ми робимо", — заявив Скібіцький.

Нагадаємо, у Миколаєві на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, який допомагав ворогу. Чоловік передавав окупантам відомості про розташування та переміщення ЗС України на території регіону.

У лютому 2023 року обвинувачений погодився за грошову винагороду надавати представнику РФ інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗС України, об’єктів критичної інфраструктури у Миколаєві. Надалі він прибув до обласного ТЦК та СП, де зафільмував розташування будівлі, військовослужбовців, які перебували на території, входи та виходи.