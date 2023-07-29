Ключові бойові операції: Зеленський про ситуацію на фронті Донецької області

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. При цьому український лідер розповів про ситуацію на фронті.

Про це Зеленський розповів у соцмережах.

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Ситуація на фронті у Донецькій області

За словами Зеленського, у рамках поїздки він привітав та нагородив воїнів Сил спеціальних операцій, оскільки вони перебувають у найгарячіших точках на фронті.

Також Зеленський розповів про ключові бойові операції у регіоні.

"Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка. Соледар. Разом з усіма захищали Київ та Гостомель, Бучу, Ірпінь, Мощун, Макарів. Острів Зміїний — це теж СЗГ разом із розвідкою, разом із "альфівцями" та Військово-Морськими силами. Кінбурнська коса . Херсон. Зараз — звільнення Старомайорського, це теж результат, зокрема, СЗГ", — сказав він.

Український лідер додав, що будь-яка втрата, яку РФ зазнає, є і буде результатом її дій, і нехай усі, хто причетний до агресії проти України, будуть обізнані, що правосуддя завжди переможе.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський приїхав із візитом до Донецької області на передові позиції наших захисників. Він привітав їх із Днем Сил спеціальних операцій.