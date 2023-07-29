Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ключові бойові операції: Зеленський про ситуацію на фронті Донецької області arrow

Ключові бойові операції: Зеленський про ситуацію на фронті Донецької області

29 липня 2023 16:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ключові бойові операції: Зеленський про ситуацію на фронті Донецької області
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. При цьому український лідер розповів про ситуацію на фронті.

Про це Зеленський розповів у соцмережах.

Читайте також:

Ситуація на фронті у Донецькій області

За словами Зеленського, у рамках поїздки він привітав та нагородив воїнів Сил спеціальних операцій, оскільки вони перебувають у найгарячіших точках на фронті.

Також Зеленський розповів про ключові бойові операції у регіоні.

"Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка. Соледар. Разом з усіма захищали Київ та Гостомель, Бучу, Ірпінь, Мощун, Макарів. Острів Зміїний це теж СЗГ разом із розвідкою, разом із "альфівцями" та Військово-Морськими силами. Кінбурнська коса . Херсон. Зараз звільнення Старомайорського, це теж результат, зокрема, СЗГ", — сказав він.

Український лідер додав, що будь-яка втрата, яку РФ зазнає, є і буде результатом її дій, і нехай усі, хто причетний до агресії проти України, будуть обізнані, що правосуддя завжди переможе.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський приїхав із візитом до Донецької області на передові позиції наших захисників. Він привітав їх із Днем Сил спеціальних операцій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз