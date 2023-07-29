Ключевые боевые операции: Зеленский про ситуацию на фронте в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецку область. При этом украинский лидер рассказал про ситуацию на фронте в области.

Об этом Зеленский рассказал в соцсетях.

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По словам Зеленского, в рамках поездки он поздравил и наградил воинов Сил специальніх операций, так как они находятся в саміх горячих точках на фронте.

Также Зеленский рассказал о ключевых боевых операциях в регионе.

"Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка. Соледарь. Вместе со всеми защищали Киев и Гостомель, Бучу, Ирпень, Мощун, Макаров. Остров Змеиный — это тоже ССО вместе с разведкой, вместе с "альфовцами" и Военно-Морскими силами. Кинбурнская коса. Херсон. Сейчас — освобождение Старомайорского, это тоже результат, в частности, ССО", — сказал он.

Украинский лидер добавил, что любая потеря, которую РФ понесет, является и будет результатом ее действий, и пусть все, кто причастен к агрессии против Украины, будут осведомлены, что правосудие всегда восторжествует.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Донецкую область на передовые позиции наших защитников. Он поздравил их с Днем Сил специальных операций.