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Зеленский лично пообщался с бойцами в Донецкой области, которые защищают Украину

29 июля 2023 14:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский лично пообщался с бойцами в Донецкой области, которые защищают Украину
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Донецкую область на передовые позиции наших защитников. Он поздравил их с Днем Сил специальных операций.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

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Благодарность военным

"Украинские ССО уже не дали оккупировать наше государство, уничтожить Украину и все, что у нас есть: нашу идентичность, нашу жизнь. Спасибо за то, что и через 520 дней очень сложной полномасштабной войны за нашу свободу и жизнь всех нас, наших детей, настоящее и будущее нашего государства вы остаетесь такими же крепкими", — отметил Зеленский.

Также Президенту докладывал командующий ССО, бригадный генерал Виктор Хоренко о работе военных.

Награждение воинов

Ранее Зеленский наградил украинских спецназовцев, защищающих Украину на Бахмутском направлении.

Напомним, Зеленский показал видео, где украинские спецназовцы выполняют боевые задания. Соответствующий видеоролик создала глобальная инициатива по поддержке Украины United24 по случаю Дня сил специальных операций ВСУ.

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